So Foot apre a Buffon sulle porte da allargare: «L’altezza media è cresciuta di 10 centimetri»

Il portale francese sulla proposta di cambiare le dimensioni delle porte per “adattarsi all’evoluzione fisica dei giocatori ma non per produrre orge di gol”

Le parole di Gigi Buffon a Tuttosport non sono passate inorsevvate. C’è chi le ha etichettate come bazzecole e chi invece ha fatto una seria riflessioni. Fra questi ultimi So Foot, il portale francese di informazione calcistica. “Ovviamente, i suoi commenti hanno suscitato scalpore. Ma non mettiamo Gigi nella stessa scatola dello zio Arsène (Wenger. ndr). Non subito, comunque“.

So Foot ha infatti citato alcuni studi che certificano l’aumento dell’altezza della popolazione francese:

“Le dimensioni delle porte non sono cambiate dall’invenzione del bel gioco: 7,32 m di larghezza, 2,44 m di altezza. Tuttavia, nel corso di un secolo e mezzo, la dimensione media della popolazione è cambiata. Uno studio condotto da Timothy Hatton, economista dell’Università dell’Essex, ha rilevato che l’altezza media degli uomini è aumentata di undici centimetri tra il 1870 e il 1980 in Europa. Una crescita di circa un centimetro ogni decennio, quindi. Un ordine di grandezza confermato dall’indagine ObÉpi-Roche , che ha rilevato che i francesi sono aumentati in media di 1,2 cm tra il 2012 e il 2020. Alla fine del XIX secolo, l’altezza media degli uomini era generalmente compresa tra 160 e 170 cm, oggi l’altezza media è tra 165 e 180 cm nella maggior parte dei paesi. In questa stagione, i portieri titolari della Ligue 1 hanno raggiunto un’altezza media di 1,90 m“.

La “sparata” di Buffon non è piovuta dal cielo. Già prima di Gigi in realtà qualcuno aveva avanzato la stessa proposta. Blatter negli anni ’90, quando era segretario della Fifa, avvio una seria discussione su questa proposta. Anche l’Ifab si interessò al punto da avanzare l’idea di aggiungere 50 cm in larghezza e 20 in altezza.

“Semplicemente per aggiungere qualche centimetro in modo sensato e adattarsi all’evoluzione fisica dei giocatori nel tempo, più che per aumentare lo spettacolo o produrre orge di gol o incentivare i tiri dalla distanza (come suggerisce Gigi nel suo ragionamento)“.

L’intervista di Buffon

Il capo delegazione in Nazionale lo dice in un’intervista concessa a Tuttosport.

A proposito di luoghi comuni e ragionamenti sul calcio: tu allargheresti le porte?

«Sai che è un pensiero che si può incominciare a fare? Ne parlavo con i miei parenti e mia moglie l’altro giorno. Quando ho incominciato io, nel 1998, ero tra i primi cinque giocatori più alti della Serie A, l’anno scorso quando ero nel Parma in B, ero sempre fra i cinque più alti, ma dei ventidue in campo! Voglio dire, le misure sono state fissate nel 1875 e per i valori antropometrici di allora erano probabilmente troppo grandi, poi c’è stato un arco temporale diciamo di 50/60 anni in cui, centimetro più centimetro meno, erano giuste, adesso, vedendo determinati atleti e portieri, viene da pensare… D’altronde anche nel volley si discute sull’altezza della rete, avendo il problema. Il servizio sta diventando determinante quasi come nel tennis».

