Sinner si cancella dal torneo di Marsiglia, e i francesi non la prendono bene: «Ci snobba per festeggiare»

Jannik Sinner si cancella dall’Open 13 Provence, il torneo Atp 250 in programma a Marsiglia dal 5 all’11 febbraio. Era prevedibile dopo le due intense settimane australiane condite dalla storica vittoria finale. In Francia i media danno praticamente per ufficiale il forfait. Sinner avrebbe chiamato Jean-Francois Caujolle, il direttore del torneo, annunciando il no e “snobbando” – scrivono in Francia – l’impegno preso a novembre perché sarà impegnato, al suo ritorno in Italia, in “festeggiamenti, incontri e altri obblighi mediatici” per diversi giorni. Al posto di Sinner sarà chiamato Alexander Zverev.

Il precedente di Sinner a Bercy

Proprio a novembre Sinner si era ritirato dal Masters 100o di Bercy, dopo aver battuto ai sedicesimi l’americano McDonald in un match cominciato a notte fonda e terminato quasi alle 3 del mattino. Gli organizzatori lo avevano piazzato in calendario per il giorno dopo “non prima delle 17”, contro Alex de Minaur. E l’altoatesino, molto attento a non forzare in quel momento della stagione, salutò tutti scatenando un mare di polemiche, soprattutto contro la direzione del torneo.

In Francia lo vedranno direttamente a maggio, per il Roland Garros.

Cosa era successo a Bercy

Jannik Sinner lascia Parigi Bercy ai suoi orari assurdi. Si ritira dall’ultimo Masters 1000 stagionale per troppa fatica e per evitare di farsi male prima della Coppa Davis e delle Finals che punta persino a vincere. Perché dopo aver battuto ai sedicesimi l’americano McDonald in un match cominciato a notte fonda e terminato quasi alle 3 del mattino, gli organizzatori lo avevano piazzato in calendario oggi (“non prima delle 17”), contro Alex de Minaur.

L’altoatesino aveva già paventato la possibilità di un ritiro a fine match: “Sinceramente non so se giocherò gli ottavi di finale, vediamo come mi sentirò domani al risveglio”.

Oggi ha confermato: “Sono dispiaciuto di annunciare che mi ritiro della partita di oggi a Bercy. Ho finito il match quando erano quasi le 3 del mattino e sono andato a letto solo qualche ora più tardi. Avevo meno di 12 ore per riposarmi e preparare la prossima partita. Devo prendere la decisione giusta per la mia salute e il mio corpo. Le settimane a venire con le ATP Finals in casa e la Coppa Davis saranno importantissime, ora mi concentro sulla preparazione di questi importanti eventi. Ci vediamo a Torino! Forza!”.

Sinner ha raccolto la solidarietà di colleghi e addetti ai lavori. Casper Ruud, per esempio. Che su X ha scritto: “Bravi, bel modo di aiutare uno dei migliori giocatori al mondo a recuperare ed essere il più pronto possibile, quando ha terminato la sua partita precedente alle 2:37 di questa mattina. 14,5 ore per recuperare… che farsa”.

Su Instagram il coach di Sinner Darren Cahill ha scritto: “2:45 AM, felice per la vittoria di Jannik, ma non c’è nessuna attenzione per il benessere dei giocatori col programma di Parigi”.

Anche Paolo Bertolucci su Twitter s’è scagliato contro l’organizzazione: “Contrordine!! Grazie alla folle programmazione e alla supina sottomissione dei giocatori il pubblico serale prenderà posto con 2 ore e 1/2 di ritardo e Sinner scenderà in campo non prima delle 23.30/24. Vergogna!!!!!”

Il record tennistico di match finito ad orari assurdi resta a Zverev che, nel 2022, battè l’americano Jenson Brooksby al torneo di Acapulco, alle 4:54 del mattino.

