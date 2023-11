Sinner parte con il piede giusto a Parigi, nonostante l’orario assurdo

Proprio contro l’orario del match si era sfogato Bertolucci: “Contrordine!! Grazie alla folle programmazione e alla supina sottomissione dei giocatori Sinner scenderà in campo non prima delle 23.30/24. Vergogna!!!!!”

Jannik Sinner dopo la vittoria del torneo 500 di Vienna in finale contro Medvedev, inizia con il piglio giusto anche il il masters 1000 di Parigi-Bercy.

L’italiano ieri ha battuto nel match di primo turno l’americano Mackenzie McDonald in tre set con il punteggio 6-7 7-5 6-1.

L’inizio di partita è una lunga fase di studio che dura fino al nono game dove Sinner trova il break di vantaggio, sembra essere tutto in discesa ma l’americano risponde subito nel game successivo con il controbreak. Dopo questo rapido botta e risposta si prosegue lineari fino al tiebreak che è denso di punti spettacolari per entrambi, McDonald però riesce ad approfittare della poco incisività di Jannik e si aggiudica il primo set.

Il secondo set ripercorre la stessa trama del primo, con molto equilibrio e nessuno dei due che commette errori nel proprio turno di servizio, sembra quasi che la direzione sia un altro tiebreak ma poi Sinner alza il livello dei propri colpi e approfitta di un leggero calo dell’americano. Con il break del dodicesimo gioco, il secondo set finisce 7-5 e si va verso il terzo set a notte già inoltrata.

Il terzo set è un monologo di Sinner impeccabile nei suoi turni di servzi, mentre Mcdonald è nel pallone totale e in preda alla confusione, difatti sarà un gioco da ragazzi per l’altoatesino chiudere rapidamente la contesa con il punteggio di 6-1.

Sinner tornerà oggi in campo per sfidare Alex de Minaur agli ottavi del torneo parigino, l’ultimo scontro tra i due risale al mese di agosto quando il numero quattro del mondo ha sconfitto l’australiano in finale al masters 1000 di Toronto, per ora prima e unica vittoria in un torneo mille.

Il match dell’azzurro era previsto come ultimo della giornata e s’è concluso a notte fonda, complicando il recupero fisico e la programmazione della giornata successiva di lavoro. Sinner dovrà affrontare questa sfida in uno stato fisico non facile causa la fine a tarda notte del suo match contro Mcdonald, ieri la partita è finita alle 2:4o di notte, quindi il recupero sarà complesso ma l’ambizione del talento italiano è sempre tanta, per poter migliorare i propri record e quelli italiani.

L‘ex tennista Bertolucci si è sfogato sul tema con un duro post su Twitter, s’è scagliato sia contro l’organizzazione del torneo sia contro gli stessi giocatori, e quindi anche contro Sinner: “Contrordine!! Grazie alla folle programmazione e alla supina sottomissione dei giocatori il pubblico serale prenderà posto con 2 ore e 1/2 di ritardo e Sinner scenderà in campo non prima delle 23.30/24. Vergogna!!!!!”

