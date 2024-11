Sinner dice alla Meloni che non andrà a Sanremo: «devo allenarmi» (Corsera)

Benvenuti a Sinnerlandia, il luogo dove la professionalità del neo-campione Slam prevale su qualsiasi tentazione del paese dei balocchi

Sinner dice alla Meloni che non andrà a Sanremo: «devo allenarmi». Lo riporta il Corriere della Sera. Il caso nazionale è chiuso.

Ecco cosa scrive il Corsera.

Il giallo di Sanremo — ci va o non ci non va? — si risolve dove meno te lo aspetti, a Palazzo Chigi, quando nel corso della cordiale chiacchierata con la premier Meloni che s’informa sulla sua volontà di accettare l’invito di Amadeus, Jannik Sinner si fa serio: «Mi devo allenare».

Benvenuti a Sinnerlandia, il luogo dove la professionalità del neo-campione Slam prevale su qualsiasi tentazione del paese dei balocchi. Lo spiraglio sembra chiuso benché tra Montecarlo, dove si prepara per i tornei, e Sanremo corrano solo 40 km. Servirebbe un ripensamento, un’inversione che non fa parte del carattere di Jannik.

Sinner: «Devo solo giocare a tennis, io»

Sinner piace da pazzi, ne è lieto ma non intende derogare a se stesso. «Devo solo giocare a tennis, io» ci disse appena battuto Medvedev a Melbourne, oggi sarà protagonista (assieme a Binaghi) di un’affollata conferenza stampa in Federazione, poi si farà fotografare al Colosseo, il monumento-icona che ieri sera, mentre lo portavano a Palazzo Chigi, ha guardato con occhi da adolescente incantato (ha chiesto di vedere la Fontana di Trevi ma il protocollo non l’ha permesso).

La resa di Amadeus

Sinner a Sanremo diventa un caso nazionale. Amadeus: «non volevo metterti in imbarazzo».

In Italia si riesce a fare polemica su tutto. In questo caso siamo riusciti a trasformare in caso nazionale un normalissimo invito al festival di Sanremo. Jannik Sinner molto probabilmente non andrà al Festival. Amadeus – che organizza Sanremo – è intervenuto al Tg1.

Come riporta la Gazzetta:

Il presentatore, dopo l’invito social, nella serata del 30 gennaio è intervenuto al Tg1 con delle parole che suonano come una resa: “Caro Jannik, quando ti ho invitato l’ho fatto con il cuore pensando di interpretare il desiderio di milioni di italiani. Non immaginavo tutto questo rumore. La cosa importante è la tua serenità, non ti volevo mettere in imbarazzo. Se deciderai di non venire a Sanremo io lo capirò, l’importante è che tu ti dedichi al tennis. Naturalmente siamo dispiaciuti, ma non cambia nulla: faremo sempre un gran tifo per te. Solo una richiesta, guarda Sanremo e fai il tifo per noi”, ha chiuso Amadeus.

Era intervenuto persino Binaghi presidente della Federazione.

