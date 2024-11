Simeone: «Abbiamo dimostrato che abbiamo un gruppo ed un’anima forte»

A Mediaset: «Quando finisce il calcio poi devi ricordare quello che hai fatto ed io voglio ricordare che ho sempre dato tutto per i miei compagni»

Il Cholito Simeone, che ha segnato il primo gol della grande vittoria del Napoli contro la Fiorentina in Supercoppa italiana, ha parlato ai microfoni di Mediaset

Le parole di Simeone a Mediaset

Vittoria di gruppo?

«È un bel segnale, abbiamo fatto una bellissima partita in cui siamo stati compatti ed abbiamo sofferto. Siamo stati bravi a chiudere gli spazi»

Partita della svolta?

«Al di là della tattica, ci siamo noi in campo e dobbiamo lasciare tutto. Atteggiamento di oggi dimostra che abbiamo un gruppo ed un’anima forte, è questo lo spirito e dobbiamo continuare su questa strada»

Esempio per i compagni?

«Cerco sempre di far vedere ai compagni che non bisogna mollare mai. Quando finisce il calcio poi devi ricordare quello che hai fatto ed io voglio ricordare che ho sempre dato tutto per i miei compagni»

La vittoria del Napoli

Mazzarri a Riad ha finalmente chiuso l’epoca dello spallettismo. Diciamo finalmente perché era solo un farsi male, una forma calcistica di autolesionismo. Stare lì a macerarsi per un passato che non sarebbe mai potuto tornare. E allora via la difesa a quattro, spazio a quella a tre anzi a cinque. Un bell’autobus davanti alla porta, oggi si chiama densità. Tanto Italiano se gli chiudi gli spazi la palla dentro non la butta mai, nemmeno su calcio di rigore.

È l’inizio di una nuova era. A questo punto si apre un’autostrada davanti al Napoli. La consapevolezza che a calcio si può giocare in mille modi. Finalmente stasera Luciano Spalletti è andato via. Si può vincere col 40% di possesso palla. Con cinque difensori. Con la fase difensiva perfetta. E con un contropiede altrettanto perfetto, come ha detto Massimo Mauro altro esponente del calcio vintage. A questo punto nulla più è precluso. Mazzarri va ringraziato. ha colto al volo l’occasione offertagli dalle parole di de Laurentiis e il presidente gli deve tanto: Walter gli ha mostrato che il mondo è a colori, non è in bianco e nero.

