Politano, l’agente sarà in Arabia per il rinnovo fino al 2027

Calciomercato.com: Giuffredi raggiungerà De Laurentiis durante la Supercoppa italiana; ci sarà un leggero ritocco all’ingaggio.

Matteo Politano è stato richiesto dal club arabo Al-Shabab, che aveva proposto all’attaccante del Napoli un contratto triennale da 7 milioni di euro netti all’anno. Il calciatore, però, vorrebbe rinnovare col club azzurro; il nuovo contratto doveva già essere firmato quest’estate, ma le priorità della società erano altre. Ora:

“La priorità di Politano – scrive calciomercato.com – è quella di restare in azzurro, perché si trova bene in città e vuole continuare a indossare la maglia del Napoli. Oggi cambia tutto, perché arriva la svolta con le parti che si avviano verso un accordo. Il procuratore, Mario Giuffredi, settimana prossima sarà in Arabia Saudita, dove raggiungerà De Laurentiis per la Supercoppa italiana. Lì sarà il momento dell’incontro definitivo e l’intenzione è quella di una stretta di mano finale per un rinnovo che legherà Politano al Napoli fino al 2027 con un leggero ritocco dell’ingaggio”.

Del rinnovo di Politano ne aveva parlato ieri anche il Corsport:

Il Napoli, finora fortemente incline a intervenire su difesa e centrocampo, ha riempito la sua agenda di mercato anche con il nome di quest’ala destra veloce, talentuosa, micidiale in contropiede e capace finora di segnare 5 gol (con 2 assist). Ngonge è l’uomo che più di chiunque ha rilanciato le ambizioni di salvezza del Verona nell’ultimo periodo ed è considerato un profilo interessante per concedere alternative a Mazzarri nel tridente. Alternative a Kvara e Politano: l’eventuale arrivo del belga è slegato dalla questione dell’offerta dell’Al-Shabab per l’esterno della Nazionale e anche a quella del suo rinnovo. Una storia aperta da un po’ che De Laurentiis e il suo manager Giuffredi riapriranno in Arabia, a Riyad, in occasione della lunga trasferta per la Supercoppa.

