Napoli sotto di 3 reti, i tifosi contestano i giocatori, ma non De Laurentiis

Al 66′ il Napoli crolla. La formazione di Mazzarri si trova in 10 uomini, per l’espulsione di Mazzocchi dopo appena 4 minuti, e sotto 3 a 0 contro il Torino. Al 43′ Torino in vantaggio con Sanabria. Calcio di punizione per il Torino sulla trequarti. Cross forte di Ilic, pallone deviato da Zapata quel tanto che basta per diventare un assist per Sanabria, che solo e indisturbato trafigge Gollini. Granata meritatamente in vantaggio. Al 53′ il Torino raddoppia con Vlasic. Il Torino sfrutta subito la superiorità numerica! Zapata porta palla sulla trequarti e pesca a pochi passi dall’area Vlasic: tiro potente e in diagonale del fantasista granata, che trafigge sul secondo palo Gollini: 2-0. Il terzo gol arriva invece con Buongiorno. Calcio d’angolo per il Torino. Cross di Lazaro verso il cuore dell’area, Buongiorno sovrasta Juan Jesus e cala il tris.

La contestazione dei tifosi del Napoli

Dopo la terza rete parte una dura contestazione dei tifosi azzurri che lanciano dei fumogeni in campo e costringendo l’arbitro Mariani a fermare più volte il gioco.

Visibile la rabbia dei tifosi presenti a Torino che cantano a squarciagola contro i calciatori del Napoli

“Andate a lavorare”,

“Vaffanculo allo scudetto meritiamo più rispetto”

“De Laurentiis noi vogliamo gente che lotta”

Chiara dunque la volontà dei tifosi di schierarsi con il proprio presidente e contestare invece le prestazioni dei calciatori rei, a loro avviso, di non impegnarsi come dovrebbero per vincere e portare a casa risultati.

Pioggia di fischi al grido di “Meritiamo di più” per i giocatori del Napoli sotto il settore ospiti dopo la pesante sconfitta sul campo del Torino.

