Napoli, siparietto a Riyadh tra Rrahmani e Kvaratskhelia: giocano a “indovina chi sono” (VIDEO)

I due calciatori coinvolti nell’iniziativa della Lega Serie A. Nel video si vede Rrahmani che non riesce a indovinare e Kvara che lo prende in giro

Simpatico siparietto tra Rrahmani, autore del gol vittoria contro la Salernitana al ’96, e Kvaratskhelia. In un video pubblicato dalla Lega Serie A, si vedono i due giocatori del Napoli impegnati in un gioco. Una sorta di “Chi sono?” che si faceva da piccoli con i bigliettini attaccati in fronte.

In questo caso, con l’ausilio di uno smartphone, i giocatori devono indovinare il nome scritto sul telefono, posto sulla fronte, rispondendo a delle domande per avere degli indizi.

La Lega Serie A, con il Napoli al momento unica squadra a Riyadh, prova ad intrattenere i tifosi in questo modo. Già prima di questo, lo stesso profilo Twitter della Lega aveva pubblicato una breve video intervista a Kvaratskhelia.

In Arabia devono ancora arrivare Lazio, Inter e Fiorentina che giovedì si sfiderà proprio contro il Napoli.

Kvaratskhelia 🆚 Rrahmani: chi indovina più compagni di squadra? 🥸#EASPORTSFCSupercup | @sscnapoli ⬇️ Video completo. — Lega Serie A (@SerieA) January 16, 2024

Napoli, Kvaratskhelia: «Una parola per descrivermi? Georgiano» (VIDEO)

Una brevissima chiacchierata con Khvicha Kvaratskhelia nell’hotel che ospita il Napoli in Arabia Saudita. La Lega di Serie A ha scelto di avvicinarsi alle final four di Supercoppa con dei video. Su Twitter, il primo di questi video riprende l’attaccante del Napoli intento a rispondere ad alcune brevi domande.

La prima è “come stai?”. «Tutto bene» risponde Khvicha. Poi “com’è andato il viaggio?”. Un viaggio lungo da Napoli a Riyadh: «È stato lungo, ma è andato bene», “prima volta in Arabia? «Si».

Dopo le domande “di rito”, iniziano quelle un po’ più personali che soddisfano le piccole curiosità di tifosi e appassionati. Cosa ascolta Kvaratskhelia prima di un big match: «Walk Em Down – Nle Choppa». Gli idoli di Kvicha da bambino: «Ne avevo due: Guti e Cristiano (Ronaldo, ndr)». E infine, “descriviti con una parola”. La risposta del calciatore del Napoli è singolare e rivela tutto l’amore per il suo paese: «Georgiano».

