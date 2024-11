Napoli, report allenamento: terapie per Mazzocchi e Cajuste

Demme e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato prima in palestra e poi in campo

Dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina in Supercoppa, il Napoli è già tornato in campo per allenarsi.

Il report della società:

“Dopo il successo nella semifinale di EA Sports FC Supercup contro la Fiorentina, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti a Riyadh.

Gli azzurri preparano la finale di Supercoppa italiana che si giocherà lunedì 22 gennaio allo “Al-Awwal Park Stadium” alle ore 20 italiane (22 locali).

La squadra si è divisa in due gruppi. Coloro che sono andati in campo ieri dall’inizio hanno svolto lavoro di scarico in palestra

Gli altri uomini della rosa sono stati impegnati in riscaldamento, torello e lavoro tattico. Chiusura con partitina a campo ridotto”.

Napoli: terapie per Cajuste e Mazzocchi

Demme e Olivera hanno svolto allenamento personalizzato prima in palestra e poi in campo. Terapie per Cajuste e Mazzocchi“.

Gli acquisti di Ngonge e Traoré fanno capire che il Napoli vuole continuare col 4-3-3 (Sky)

La vittoria del Napoli in semifinale di Supercoppa è arrivata a seguito di una presa di posizione di Mazzarri. Addio al 4-3-3 e bentornata difesa a tre. Il Napoli ha giocato a Riyadh con un 3-4-3 che tendeva di più al 5-4-1, cercando di sfruttare le qualità di Kvara e Politano sulle fasce e la pericolosità di Simeone al centro dell’attacco.

Ha avuto ragione il tecnico del Napoli su tutti e tutto. Sulla Fiorentina e sui dogmi di Italiano, su De Laurentiis e sul 4-3-3 sarriano, spallettiano e etc. A Sky fanno il punto della situazione dopo la vittoria contro la Fiorentina e l’inviato Massimo Ugolini fa notare un dettaglio che potrebbe creare a Mazzarri qualche problema.

Le parole di Massimo Ugolini sul Napoli

Alla domanda “rivedremo al difesa a tre?” Ugolini risponde:

«La rivedremo, perché comunque è una scelta figlia anche dell’emergenza. Ha risolto a suo favore, e bene, Mazzarri. Ha fatto di necessità virtù. C’era la necessità di avere la squadra un po’ più coperta e ha sfruttato le qualità dei giocatori offensivi. Anche come Kvara e Politano, anche se il georgiano non ha giocato un’ottima partita. Chiaro che gli acquisti di Ngonge e Traoré in qualche modo fanno capire che il club vuole continuare con il 4-3-3. Non penso che i due siano perfettamente organici al 5-4-1 (3-4-3). La difesa a tre è una comfort zone per Mazzari, e forse è l’opportunità di scrivere un altro capitolo che non c’entra con il romanzo del 4-3-3. Il Napoli deve scrivere una nuova storia e farlo cambiando stile può essere la soluzione».

