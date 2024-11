Napoli, domani le visite mediche di Popovic. Domenica andrà al Frosinone (Sky)

Il Napoli chiude un’altra trattativa di mercato. Dopo la Supercoppa anche Zerbin andrà al Frosinone

Il calciomercato del Napoli va avanti e la società porta a termine la trattativa per Popovic, calciatore tedesco classe 2006, che dopo aver effettuato le visite mediche, andrà in prestito al Frosinone. Dopo la finale di Supercoppa, è prevista anche la partenza di Zerbin.

Lo scrive il giornalista Sky Di Marzio su X:

“#Calciomercato @sscnapoli, domattina le visite di #Popovic. Domenica andrà a Frosinone, dove martedì sera dovrebbe arrivare anche #Zerbin di ritorno dalla finale di Supercoppa”

Ngonge ha firmato per il Napoli: affare da 20 milioni più bonus (Di Marzio)

Ngonge ha firmato il contratto con il Napoli. Accordo da 20 milioni più bonus, lo riporta il giornalista Sky Gianluca Di Marzio.

“Cyril Ngonge è un nuovo attaccante del Napoli. Il calciatore belga arriva dal Verona per aiutare il reparto avanzato dei campioni d’Italia in carica. Il classe 2000 ha firmato il suo nuovo contratto con gli azzurri dopo aver svolto, nella giornata di ieri, le visite mediche di rito”.

Trattativa per Ngonge: la cifra dell’affare

“Nella notte di martedì 16 gennaio, Napoli e Hellas Verona hanno chiuso l’accordo per il classe 2000. Cyril Ngonge si trasferirà in azzurro per 20 milioni più bonus.

Sul giocatore si era mossa per prima la Fiorentina, poi si è inserita la società di De Laurentiis. Poi il club viola aveva ripreso i contatti negli ultimi giorni per l’ex Groningen, ma nella notte di martedì il Napoli ha trovato l’accordo con il Verona.Fino a questo punto della stagione il classe 2000 ha dato un contributo importante in fase realizzativa alla squadra di Baroni, con 6 gol e 2 assist in 19 presenze fra campionato e Coppa Italia”.

