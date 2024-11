Napoli debole con le forti: appena 6 punti su 32 contro le prime dieci in classifica (Corrmezz)

Sei punti frutto della vittoria sull’Atalanta a Bergamo e di tre pareggi contro Milan, Bologna e Lazio. Poi, tutte sconfitte

Napoli piccolo con le più forti: appena 6 punti su 30 contro le prime dieci in classifica (Corrmezz)

Il Napoli contro Fiorentina, Inter e Lazio ha curato la fase di non possesso che era stata deficitaria contro le big, determinando un dato impressionante: gli azzurri hanno conquistato solo 6 punti su 32 contro le prime dieci della classifica. Contro il Verona il Napoli dovrà fare la partita, essere propositivo, alzare il baricentro al di là del sistema di gioco che adotterà Mazzarri, probabilmente il 3-4-2-1 con il ritorno del tridente Politano-Simeone-Kvaratskhelia.

Un solo gol subito nelle ultime tre gare contro Fiorentina, Inter e Lazio certifica la solidità ritrovata in virtù della svolta tattica ma ci sono anche altri numeri che inquietano: in quattordici partite con Mazzarri in panchina, il Napoli ha chiuso otto sfide senza andare a segno. Nelle precedenti diciassette gare stagionali con Rudi Garcia, il Napoli era rimasto a secco solo in due occasioni: la trasferta di Bologna e la sfida interna contro l’Empoli che ha generato l’esonero dell’allenatore francese.

Massimo Ugolini, giornalista Sky, parla del Napoli e del bisogno della squadra di equilibro tra fase offensiva e difensiva.

Ugolini: «C’è dubbio tra la difesa a 3 e quella a 4»

«Bisogna fare una distinzione tra il primo Mazzarri e il secondo Mazzarri. I gol presi nella prima parte di stagione sono nettamente diminuiti, a discapito però delle azioni offensive. Bisogna trovare una sintesi tra i miglioramenti in fase di non possesso e i peggioramenti in fase di possesso. Urge una sintesi per continuare ad inseguire il quarto posto, il pareggio di ieri è stato importantissimo per restare aggrappati al treno Champions. Anguissa rienterà dopo l’eliminazione della sua squadra in Coppa d’Africa. Il dubbio amletico è restare con la difesa a 3 o tornare con quella a 4? Con il Verona il Napoli ha bisogno dei tre punti anche solo per sperare di lottare per il posto Champions».

