Napoli, contro il Torino Mazzarri potrebbe dare un’opportunità a Lindstrom (Sky)

Ballottaggio tra Raspadori e Simeone. In questo momento la riflessione è più aperta che mai

Modugno, giornalista di Sky, ha dato degli aggiornamenti sul mercato del Napoli e sulle idee di Mazzarri in vista della prossima sfida contro il Torino.

Sul mercato:

«Si cercano soluzioni nuove, Mazzocchi arriva qui dove c’è Di Lorenzo che è padrone della fascia destra. Mazzocchi è destro di piede, è un giocatore con atteggiamento propositivo e una buona applicazione in fase di non possesso palla e può rappresentare una buona applicazione sia a destra che a sinistra, dove paradossalmente preferisce giocare. Potrebbe essere utile anche in una linea a 3 con di Lorenzo, con Mazzocchi più esterno sulla fascia. Samardzic è un giocatore del quale si riconosce il talento, un giovane da far crescere,. La grande priorità per Mazzarri è il centrale difensivo. Vuole un centrale di passo rapido. Ne ha guardati tanti. Dragusin è il giocatore giusto. Si aspetta un centrocampista ancora, non c’è Anguissa (ndr per la coppa d’Africa).

Sulla sfida contro il Torino:

«De Laurentiis è consapevole che la squadra sta rischiando il posto in Europa, c’è la disponibilità a fare grandi interventi. Può esserci un’opportunità per Lindstrom a Torino. Ballottaggio tra Raspadori e Simeone, in questo momento la riflessione è davvero più aperta che mai»

Il Napoli sarà l’unico club di Serie A ad effetturare un mercato serio (Panorama):

Con l’abolizione del Decreto Crescita molti club di Serie A si ritrovano senza poter spendere in questo mercato invernale; eccetto il Napoli, il quale dovrà salvare il salvabile per un campionato iniziato nel peggiore dei modi. Panorama scrive:

“In pochi si muoveranno, tutti andranno a caccia di soluzioni low cost o gratuite e chi opererà lo farà più per disperazione che per altre ragioni. Nel 2023 invernale la Serie A fu fuori dalla top10 per spese in una finestra da record a livello mondiale (1,46 miliardi spesi). Chi si muoverà? L’Inter deve coprire un buco a destra e lo farà col canadese Buchanan, anticipando un colpo estivo. Il Milan si muove per coprire emergenze difensive. Sul Napoli, il presidente De Laurentiis ha promesso un massiccio intervento sul mercato: Mazzocchi (preso), Samardzic (vicino) e un difensore centrale di peso (Dragusin che piace anche in Premier League)”.

ilnapolista © riproduzione riservata