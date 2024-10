Il Napoli sarà l’unico club di Serie A a effettuare un vero mercato invernale (Panorama)

Tutti cercheranno soluzioni low cost o gratuite. De Laurentiis ha promesso di intervenire: Mazzocchi è già arrivato, Samardzic è vicino.

Con l’abolizione del Decreto Crescita molti club di Serie A si ritrovano senza poter spendere in questo mercato invernale; eccetto il Napoli, il quale dovrà salvare il salvabile per un campionato iniziato nel peggiore dei modi. Panorama scrive:

“In pochi si muoveranno, tutti andranno a caccia di soluzioni low cost o gratuite e chi opererà lo farà più per disperazione che per altre ragioni. Nel 2023 invernale la Serie A fu fuori dalla top10 per spese in una finestra da record a livello mondiale (1,46 miliardi spesi). Chi si muoverà? L’Inter deve coprire un buco a destra e lo farà col canadese Buchanan, anticipando un colpo estivo. Il Milan si muove per coprire emergenze difensive. Sul Napoli, il presidente De Laurentiis ha promesso un massiccio intervento sul mercato: Mazzocchi (preso), Samardzic (vicino) e un difensore centrale di peso (Dragusin che piace anche in Premier League)”.

DE LAURENTIIS IN CONFERENZA STAMPA DOPO LO 0-0 CONTRO IL MONZA:

«Tutto quello che è successo fino ad ora è solo colpa mia. Mi assumo qualsiasi responsabilità e devo chiedere scusa ai napoletani e ai tifosi se siamo dove siamo in classifica. Ma il campionato è lungo e ci muoveremo sul mercato per recuperare il tempo perduto. La verità ha varie pieghe ma non mi va di tediarvi. Quando tornerò dalla Supercoppa in Arabia ci vedremo sul mare a Palazzo Petrucci e ci facciamo una bella cena e vi racconto il mio punto di vista perché voi avete pagine da riempire e radio dove raccontare e programmi televisivi da fare e ognuno deve dire la propria per gli indici di ascolto. Però è bene tutelare il tifoso che deve sapere la verità e la verità al conosce solo chi le vive dall’interno».

