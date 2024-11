Napoli, cercasi allenatore per la prossima stagione: i tecnici senza panchina sono in aumento

Conte, Mourinho e Tudor conoscono la Serie A. Klopp e Xavi lasceranno i propri club; gli altri nomi internazionali più importanti sono Zidane, Flick e De Boer.

Lo scorso weekend sono arrivate le ufficialità degli addii di Jurgen Klopp e Xavi sulle panchine di Liverpool e Barcellona a fine stagione. Anche il Napoli è alla ricerca di un nuovo tecnico per il prossimo campionato (sempre se Mazzarri non verrà riconfermato). Sono tanti gli allenatori di fama internazionale che al momento non hanno un incarico in una squadra e chissà se uno di questi possa essere il nuovo tecnico del Napoli dal primo luglio.

Gli allenatori senza incarico per il Napoli: spiccano Conte, Mourinho e Zidane

Il prescelto di Aurelio De Laurentiis per la panchina azzurra ormai si conosce: è Antonio Conte, che ha lasciato il Tottenham a marzo 2023. Il tecnico pugliese aveva deciso di prendersi un anno sabatico per riflettere sul suo futuro; ci sarà da battere la concorrenza di molte squadre sia italiane che europee. Nella sua carriera in panchina ha collezionato 4 scudetti, 2 supercoppe italiane, 1 Fa Cup e 1 Premier League. C’è un altro tecnico che fa gola al Napoli, ovvero José Mourinho, esonerato pochi giorni fa dalla Roma. Più di venti titoli vinti tra trofei nazionali e internazionali in vent’anni di carriera. In Italia lo ricordiamo tutti per il triplete con l’Inter nella stagione 2009/2010 e le due finali consecutive di Conference ed Europa League con la Roma nel 2022 e 2023.

Ancora senza squadra è Zinedine Zidane, l’ultima sua avventura risale al 2021 con il Real Madrid e con il quale ha vinto tre Champions League, due campionati spagnoli e due supercoppe spagnole. Resta da capire se continuerà a rimanere senza incarichi anche per la prossima stagione, o se accetterà di far parte di un top team europeo.

Igor Tudor, Paulo Sousa, Fabio Grosso: tre nomi che il calcio italiano conosce bene. I primi due sono reduci dalle esperienze di Marsiglia e Salernitana; il portoghese ha portato lo scorso anno i granata alla salvezza in Serie A. L’ex campione del mondo 2006, dopo aver dominato il campionato di Serie B la scorsa stagione col Frosinone, in questa stagione ha avuto un’esperienza poco piacevole a Lione durata pochi mesi; ha lasciato il club francese a novembre.

Altri allenatori di caratura internazionale che si trovano attualmente senza panchina sono: Julen Lopetegui (ultima esperienza: Wolverhampton 2023); Hans Flick (allenava la Nazionale tedesca fino a settembre 2023); Franck Lampard (reduce dal fallimento col Chelsea nella scorsa stagione); Joachim Low (ultima esperienza in panchina: Nazionale tedesca, lasciata nel 2021); Frank De Boer (ha lasciato la squadra degli emirati Al Jazira nel 2023); Vladimir Petkovic (l’ultima esperienza in panchina dell’ex Lazio risale a febbraio 2022, con il Bordeaux).

Anche il Barcellona è in cerca di un nuovo allenatore:

La notizia dell’addio al Barcellona di Xavi ha creato grande fermento, ma non solo in casa del Barca. È partita infatti la corsa per scoprire chi sarà il suo successore e sono usciti diversi nomi che hanno subito creato fastidi. Innanzitutto quello di Mikel Arteta allenatore dell’Arsenal, che ha pubblicamente smentito le voci di un suo addio alla Premier per sbarcare in Liga.

