Napoli, 40mila tifosi al Maradona contro la Salernitana per monitorare le crisi (Repubblica)

L’atmosfera è pesante, il Napoli, precipitato al 9° posto e senza gol da 4 partite, arriva da una settimana di ritiro punitivo

È chiaro che la partita di oggi contro la Salernitana, che già di per sé è un derby e quindi rappresenta una difficoltà, sarà ancora più complessa per il Napoli di Mazzarri che viene da una lunga serie di prestazioni sfavorevoli e si ritrova a dover dimostrare di poter uscire dalla crisi in cui è sprofondata. Repubblica oggi scrive

40mila per Napoli-Salernitana

“Oggi al Maradona saranno in 40mila per monitorare la crisi del Napoli, precipitato al 9° posto e senza gol (Coppa Italia compresa) da 4 partite. Il derby campano con la Salernitana è stato preceduto da una settimana di ritiro punitivo, l’atmosfera è pesante. Alla vigilia Mazzarri ha lanciato un appello ai tifosi: «Abbiamo bisogno di voi». Sette gli assenti, tra Coppa d’Africa (Osimhen e Anguissa), infortuni e squalifiche. In attacco la novità è Simeone, possibile l’esclusione di Zielinski che si è promesso all’Inter. La Salernitana è ultima, ma con il ritorno di Walter Sabatini ha ricominciato a credere nella salvezza. E Pippo Inzaghi promette battaglia. Sarà un esame pure per i tecnici, entrambi in discussione”

È vero che fino a questo momento i tifosi non si sono fatti sentire in maniera incisivi, come accaduto altre volte, ma sono sempre stati presenti allo stadio per incoraggiare la squadra, limitandosi a fischiare al termine dell’incontro quando il Napoli ha rovinosamente perso

