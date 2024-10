Nadal: «Ho un micro strappo su un muscolo. Non sono pronto per partite da 5 set, torno in Spagna»

Su Instagram: “Lo strappo non è nella stessa parte in cui ho avuto l’infortunio e questa è una buona notizia. Restiamo ottimisti”

L’età e l’anno lontano dalle competizione si fanno sentire per Rafa Nadal. L’ultimo infortunio, durante i quarti di finale a Brisbane contro Thompson, costringono lo spagnolo a saltare gli Australian Open. Lo ha annunciato il tennista sul proprio profilo Instagram. Fortunatamente non si tratta di un infortunio grave. C’è speranza quindi di rivederlo durante la stagione. Domani inizia il primo Grande Slam della stagione di tennis.

Nadal su Instagram annuncia la sua assenza agli Australian Open

“Ciao a tutti, durante la mia ultima partita a Brisbane ho avuto un piccolo problema ad un muscolo che come sapete mi ha fatto preoccupare. Una volta arrivato a Melbourne ho avuto la possibilità di fare una risonanza magnetica e ho un micro strappo su un muscolo, non nella stessa parte in cui ho avuto l’infortunio e questa è una buona notizia. In questo momento non sono pronto per competere al massimo livello di esigenza in partite da 5 set. Quindi tornerò in Spagna per vedere il mio medico, farmi curare e riposare. Ho lavorato molto duramente durante l’anno per questo ritorno e, come ho sempre detto, il mio obiettivo è raggiungere il mio miglior livello in 3 mesi. Oltre alla triste notizia per me di non aver potuto giocare davanti al fantastico pubblico di Melbourne, non è una brutta notizia e restiamo tutti ottimisti riguardo all’evoluzione della stagione. Volevo davvero giocare qui in Australia e ho avuto la possibilità di giocare alcune partite che mi hanno reso molto felice e positivo. Grazie a tutti per il supporto e a presto! Rafa“.

Nadal spreca tre match-point, poi i muscoli e l’età lo tradiscono: perde e si infortuna

Finisce ai quarti il torneo di Brisbane per Rafa Nadal, lo spagnolo battuto dall’australiano Thompson 5-7, 7-6, 6-3. Ma a preoccupare ancora una volta sono le condizioni dello spagnolo che durante il match ha avuto necessita di un time out medico.

Durante il terzo set, sul 4-1 si è fermato per un problema alla gamba sinistra. Ad una prima analisi, il muscolo dolorante di Nadal sarebbe lo psoas. Marca riporta:

“Sotto 4-1 nel terzo set, ha dovuto ricevere cure mediche negli spogliatoi dopo una prima visita in campo. Aveva dolore nella parte superiore della gamba sinistra, a livello dello psoas. La scena ricordava quella di un anno fa, quando rimase ferito in quella zona”.

