Mercato Napoli, per Samardzic sciolto il nodo diritti d’immagine e commissioni

Il mercato di gennaio del Napoli si annuncia scoppiettante. Dopo aver chiuso per Mazzocchi il presidente De Laurentiis continua a trattare con Pozzo per trovare un accordo per la cessione di Lazar Samardzic. Gli scogli che nei giorni scorsi avevano bloccato l’affare dovrebbero essere risolti e non resta che trovare l’intesa per il passaggio del calciatore dall’Udinese in azzurro.

Mercato Napoli, Samardzic in arrivo

Arrivano aggiornamenti secondo l’edizione de La Gazzetta dello Sport in merito all’acquisto di Samardzic per il Napoli:

“Ancora quarantottore, poi il Napoli spera di poter chiudere il secondo colpo del suo mercato di riparazione. Per Lazar Samardzic siamo sempre più vicini alla fumata bianca: dopo giorni intensi di lavoro, anche il nodo diritti d’immagine é stato sciolto e non una questione da poco. E pure il problema commissione sembra superato.

Ora al presidente De Laurentiis non resta che trovare l’intesa definitiva con la famiglia Pozzo, con cui, però, i rapporti sono ottimi da sempre. Per questo regna l’ottimismo: il Napoli garantirà all’Udinese una cifra intorno ai 20 milioni più bonus per il cartellino di Samardzic e punta ad annunciare l’acquisto del talentuoso centrocampista serbo entro metà settimana, che dovrebbe firmare un quinquennale da 2 milioni a stagione”.

Classica frenata per i diritti d’immagine

Nei giorni scorsi l’intoppo era stato proprio sui diritti d’immagine

Nelle scorse ore si è registrato un leggero stallo nelle discussioni, dovuto al nodo sui diritti d’immagine. Nulla di strano o preoccupante: chi si vuole legare a De Laurentiis è già a conoscenza di una politica singolare su questo tema. Le parti hanno messo in chiaro le rispettive posizioni, ci si riaggiornerà presto per capire dove e come limare eventuali discrepanze tra richiesta e offerta.

Il presidente è disposto a erogare poco più di due milioni più bonus al centrocampista per quattro anni e mezzo, un importo ritenuto congruo rispetto all’ingaggio attuale leggermente superiore ai 500 mila euro. Di rimando la pretesa iniziale è di almeno 2,5 milioni, a cui si accompagna una parte variabile da corrispondere al verificarsi di determinate condizioni. La questione entrerà nel vivo una volta risolta la storia dei diritti d’immagine.

