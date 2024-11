Meluso su Osimhen: «Non è che se medita di cambiare squadra non può essere concentrato sul Napoli»

A Dazn: «Zielinski è in scadenza, ma è un professionista. Finché è col Napoli gioca con il Napoli»

Prima della sfida contro la Lazio di Maurizio Sarri, il ds del Napoli, Mauro Meluso, è intervenuto ai microfoni di Dazn parlando di Zielinski e Osimhen

Confronto con Zielinski prima del match?

«Al di là del fatto che è un professionista, oggi stiamo pensando solo alla nostra gara di oggi. E’ una partita molto importante per rimetterci in carreggiata per il quarto posto. Piotr è professionista ed un giocatore importante, finché è con noi deve giocare per noi»

Osimhen e il futuro

Osimhen distratto dalle voci di mercato?

«E’ una mentalità non corretta pensare che se un giocatore medita di cambiare squadra non possa essere concentrato su quella attuale. Ha sempre voglia di vincere anche nelle partitelle tra compagni. Ad Osimhen non è mai venuto meno il discorso agonistico, se ne riparlerà a fine campionato. Spero che torni dalla Coppa d’Africa con le condizioni fisiche e soprattutto mentali per dare il suo contributo a questa squadra»

Faccia a faccia tra Mazzarri e Zielinski

Faccia a faccia, guardandosi negli occhi. Era inevitabile: Walter Mazzarri e Piotr Zielinski hanno chiacchierato, affrontando l’unico argomento possibile in un momento ancora difficile per la squadra e anche delicato considerando le prospettive del futuro di Piotr.

Al di là del rispettabile domani del giocatore esiste il presente del Napoli: una priorità assoluta oltre la quale niente e nessuno può andare. E il primo step è la partita con la Lazio: ieri Mazzarri lo ha provato in allenamento così come ha provato Demme, ma prima della resa tecnico-tattica ci sono soprattutto gli aspetti personali.

