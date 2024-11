Zielinski contro la Lazio giocherà alla Hamsik: Mazzarri gli ha parlato, ha bisogno di lui (Gazzetta)

E Piotr ha risposto presente: ci sarà, con la testa e con le gambe, con la voglia di fare la differenza come in passato.

Zielinski contro la Lazio giocherà alla Hamsik: Mazzarri gli ha parlato, ha bisogno di lui. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

La vera sorpresa sarà nella posizione di Zielinski: sì, lo stesso Piotr che ha saltato la Salernitana per un affaticamento a poche ore dal match, quello impiegato una ventina di minuti in Supercoppa e nemmeno uno nella finale. Mazzarri ha parlato a lungo in settimana col centrocampista polacco: ha bisogno della sua qualità sulla trequarti per sognare un colpo a Roma. Il rinnovo sfumato non può essere un ostacolo per Piotr, da otto anni a Napoli e ormai napoletano adottivo. E Zielinski ha risposto presente: ci sarà, con la testa e con le gambe, con la voglia di fare la differenza come in passato.

Walter pensa a uno Zielinski alla Hamsik: mezzala d’assalto, pronto a infilarsi negli spazi tra le linee o buttarsi in profondità, per offrire l’ultimo passaggio ai compagni o calciare in porta. Piotr ha un bagaglio tecnico enorme e l’esperienza necessaria per essere un punto di riferimento per i compagni. Nessuno dubita della sua professionalità e del suo attaccamento alla maglia.

La città gli ha reso omaggio anche con un murale, ora gli chiede altri quattro mesi da vero Zielinski. Mazzarri è pronto a scommetterci e ad affidargli di nuovo le chiavi della fase offensiva. Un Piotr alla Marek, letale negli inserimenti e immarcabile tra le linee. Contro il maestro Sarri, avrebbe un valore ancora più grande.

Le parole di De Laurentiis e il “caso Zielinski”

«Veda Zielinski è un bravissimo ragazzo e un ottimo calciatore. E’ stato qui otto anni. Io credo che certe storie di grande amore ad un certo punto terminino da sole. Se lui volesse restare, noi siamo qui ad accoglierlo. Se vuole partire perché magari ha un procuratore che sente la puzza del denaro… Evidentemente avrà convinto il ragazzo a portarlo via da Napoli. Il signor Zielinski prende uno stipendio molto più alto di quello che prenderebbe all’Inter».

Quindi va all’Inter?

«Io ho detto a Marotta: “Guarda, non ti stai comportando molto bene” e lui mi risponde “Non è vero, non è vero”».

De Laurentiis su Mourinho

«Mourinho non c’entra nulla con il Napoli. Stava alla Roma, adesso è libero. Non so nemmeno se possa andare in un’altra squadra. Mourinho è un grandissimo allenatore, molto simpatico e irruente. Io credo che il suo destino sarà fuori dall’Italia».

Su Ostigard e sul mercato.

«Ostigard serve al Napoli, poi adesso vediamo un momentino. Quando fa mercato bisogna sperimentare i nuovi acquisti, altrimenti è difficile ragionare su chi debba partire e chi no».

Su Osimhen.

«Lo sapevamo, si sapeva già da questa estate. La nostra trattativa è stata molto lunga e amicale, perché altrimenti non sarebbe stata così lunga. Sapevamo perfettamente che sarebbe andato al Real o al Psg, una squadra di queste».

