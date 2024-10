Meluso: «Osimhen e Kvara sono fraterni amici»

A dazn: «Il ritiro è servito per stare insieme ed avere più tempo per spiegarsi e per lavorare. Nella testa abbiamo questa brutta prova da cancellare, da superare mentalmente facendo tre punti oggi»

Nel pre-partita di Napoli-Salernitana, il ds del Napoli Mauro Meluso è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare della squadra e del ritiro di questa settimana dopo la sconfitta contro il Torino

«Il ritiro è servito per stare insieme ed avere più tempo per spiegarsi e per lavorare. Nella testa abbiamo questa brutta prova da cancellare, da superare mentalmente facendo tre punti oggi»

Osimhen e Kvara amici fraterni Caso Osimhen-Kvara?

«Sono cose private, non entriamo nel merito se non che i due calciatori sono fraterni amici. E’ evidente che delle dichiarazioni dell’agente di Kvara, un po’ fuori dalle righe, possono dare adito ad altro. Sono cose che entrano poche nel nostro spogliatoio. Sicuramente i giocatori si sono già sentiti. Quando Osimhen tornerà dalla Coppa d’Africa si abbracceranno con Kvara, c’è davvero un ottimo rapporto tra loro»

Il botta e risposta socia tra i procuratori

Tra i due compagni era nata una lunga questione derivante della parole dell’agente del georgiano che aveva sottolineare la disparità di trattamento del suo giocatore con Osimhen, coperto d’oro col nuovo contratto prima di partire per la Coppa d’Africa. Kvara non ha rinnovato e come miglior giocatore della serie A della stagione scorsa, ha un ingaggio inferiore a un milione e mezzo.

Roberto Calenda, procuratore di Osimhen è entrato anche lui in scena a gamba tesa contro il collega georgiano. «Non è corretto parlare del futuro di giocatori che non si rappresentano. Così facendo si creano problemi e malintesi oltre a previsioni sciagurate degne di un pessimo indovino. Che mettono il mio assistito in cattiva luce nei confronti dei tifosi. Abbiamo appena firmato un rinnovo di contratto e l’unico desiderio di Victor, oltre alla Coppa d’Africa, è quello di aiutare il Napoli. Tutto il resto è spazzatura».

