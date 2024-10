Mazzarri: «La fiducia di De Laurentiis? In 23 anni non mi sono mai posto il problema» VIDEO

In conferenza: «Da quando alleano io penso che Mazzarri con la squadra vuole vincere e farò di tutto per questo»

L’allenatore del Napoli, Walter Mazzarri ha risposto a diverse domande in conferenza stampa oggi per presentare la fondamentale sfida contro la Salernitana di domani. Il tecnico h sottolineato la sua scelta di metterci la faccia in un momento tanto difficile e delicato, il Napoli è andato in ritiro dopo l’ennesima sconfitta maturata contro il Torino

«Qualcuno mi ha detto: “non la fare la conferenza di domani”. No, io ci metto la faccia. Non vengo quando si vince, a volte è capitato. Non mi sono mai nascosto, è un momento particolare per il Napoli. Chiedo un piccolo aiuto, dare una mano ai ragazzi fino al 95esimo, provare a dare quel qualcosa in più che hanno sempre dato. Poi se non andrà bene, è giusto che si fischi. Ora è un momento di difficoltà».

Poi una domanda che mette in discussione la sua permanenza al Napoli, considerando che sono arrivate notizie di nuovo contatti di De Laurentiis con Conte e che in tanti si sono chiesti se Mazzarri avrebbe terminato la stagione

Mazzarri e la fiducia di De Laurentiis

Avverte ancora fiducia incondizionata dal presidente?

«In 23 anni non mi sono mai interessato, finché sono qui, soprattuto a Napoli darò l’anima per motivare i miei giocatori a fare bene e a vincere. Da quando alleano io penso che Mazzarri con la squadra vuole vincere e farò di tutto per questo. Quando perdo mi vedete che sto male per giorni e giorni, non mi pongo il problema.»

