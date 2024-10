L’entourage di Mbappé: «Non c’è nessun accordo sul futuro di Kylian»

A Rmc Sport: «Non ci sono discussioni al riguardo. Nessun tipo di influenza può condizionare i tempi delle riflessioni o delle decisioni di Kylian»

Kylian Mbappé sempre al centro delle indiscrezioni di mercato. Questa mattina Footmercato era sicuro del trasferimento della stella del Psg al Real Madrid. Rmc Sport però ha chiesto maggiori informazioni all’entourage del giocatore. Probabilmente la madre che ne cura gli interessi.

Mbappé andrà in scadenza di contratto a giugno, è già da adesso può trattare con qualsiasi club. Tuttavia, secondo l’entourage del calciatore:

«Non c’è nessun accordo sul futuro di Kylian, soprattutto perché non sono state avviate discussioni al riguardo. Nessun tipo di influenza può condizionare i tempi della discussione, riflessione o decisione di Kylian».

Queste ultime dichiarazioni fanno ben sperare il Psg. Infatti Nasser Al Khelaifi, presidente del club parigino, vorrebbe rinnovare la sua stella e se non dovesse trovare un altro accordo, le porte del Psg potrebbero rimanere aperte.

Mbappé, niente rinnovo con il Psg: ha già un accordo con il Real Madrid (Footmercato)

Secondo quanto riportato da Footmercato, Kylian Mbappé, attualmente al Psg, avrebbe già un accordo con il Real Madrid per trasferirsi nella prossima sessione di mercato estiva:

“Kylian Mbappé si è accordato con il Real Madrid negli ultimi giorni. La soap opera sta volgendo al termine. Non c’è stato un anno, dall’agosto 2017, dove non si parlasse del suo futuro. Da settimane tutta Europa si chiede ancora una volta quale strada prenderà il 25enne francese. Il calciatore ha dichiarato dopo la Supercoppa francese: «Sono molto motivato, è un anno molto importante. Non ho ancora preso una decisione, ma qualunque sia, siamo riusciti con il presidente a preservare la serenità del club». Secondo le nostre fonti, Mbappé questa volta ha accettato di dire sì ai blancos; è pronto a fare il grande passo. Il Real è sempre disposto ad accoglierlo“.

Poche ore dopo la bomba lanciata dal portale francese, in un comunicato viene smentito che ci sia già un accordo col club di Florentino Perez. A condividere la notizia è l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

ilnapolista © riproduzione riservata