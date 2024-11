Lo riporta Giordano di calciomercato.it . Distanza troppo ampia tra le cifre offerte e richieste; il contratto del georgiano scade nel 2027.

Kvaratskhelia chiede 7 milioni per rinnovare col Napoli, De Laurentiis ne offre tra 3 e 4

Il Napoli ha formalizzato una prima offerta di adeguamento del contratto di Kvara. Secondo quanto riportato dal giornalista Marco Giordano di calciomercato.it, il club azzurro ha provato a trovare un’intesa con l’entourage del georgiano tra i 3 ed i 4 milioni a stagione.

La richiesta è di 7-8 milioni. Ricordiamo che il contratto di Kvara scade nel 2027.

+++Aggiornamento @sscnapoli+++ Il club ha già formalizzato una prima proposta a #Kvaratskhelia: il club ha provato a trovare un’intesa tra i 3 ed i 4 milioni a stagione per adeguare il contratto. Più alta la richiesta dell’entourage del calciatore (attorno ai 7 milioni a… — Marco Giordano (@MarcoGiordano6) January 30, 2024

Kvaratskhelia è il calciatore con più falli in Serie A

Sky Sport ha stilato una classifica dei 20 giocatori che hanno subito più falli in Serie A. Al primo posto c’è Kvaratskhelia, con 51 falli subiti a fronte delle 18 partite giocate in serie A. E’ seguito da Zaccagni (48 falli), Ferguson (43 falli), Folorunsho (40 falli), Strefezza (36 falli), Cancellieri (35 falli), Ndoye (34 falli), Cambiaghi (34 falli), Arthur (34 falli), Ebosele (34 falli), Martinez (32 falli), Terracciano (32 falli), Zapata (32 falli), Luvumbo (30 falli), Parisi (29 falli), Dybala (29 falli), Saelemaekers (28 falli), Gudmusson (28 falli), Bellanova (28 falli), Laurienté (28 falli).

L’agente del georgiano sul rinnovo di Osimhen:

«Osimhen ha firmato un nuovo contratto, ma tu pensi davvero che giocherà nel Napoli per tutta la sua carriera? Lo dico adesso, andrà a giocare in Arabia Saudita in estate. Il Napoli ha aumentato il suo contratto, ma Khvicha non accetterebbe un trasferimento in Arabia nemmeno se gli offrissi un miliardo di euro. Ad esempio, probabilmente accetterebbe di giocare per il Real Madrid, per il Bayern Monaco, per il Barcellona o per il Manchester City. Khvicha ha volontà ed obiettivi diversi: vuole avere successo, e già lo sta ottenendo».

