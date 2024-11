Kane non lascia un centesimo di mancia al bar e la Bild spiega “In Inghilterra nessuna mancia al bar”

Durante una partita di golf con alcuni compagni il calciatore del Bayern aveva speso 23 euro al bar ma senza lasciare la mancia

Il terzo giorno del camp di allenamento a Faro (Portogallo), Tuchel ha concesso ai giocatori del Bayern un pomeriggio di libertà. Mentre la maggior parte dei giocatori ha colto l’occasione per alzare le gambe dopo i tre intensi allenamenti tattici, Harry Kane (30), Thomas Müller (34), Konrad Laimer (26) e Sven Ulreich (35) sono andati al campo da golf vicino al loro hotel «Wyndham Grand» per una partita di quattro ore.

La Bild racconta che durante la pausa, Harry Kane è andato al vicino caffè Verpflegung per prendere del cibo per i suoi compagno di gioco. Ha ordinato due doppi espresso, un latte macchiato, un pane alla banana e vari prodotti da forno. I dipendenti del caffè erano felici di aver servito una stella mondiale così amichevole.

23 euro di caffè ma nessuna mancia

L’inglese ha pagato un totale di 23 euro, ma non ha dato un centesimo di mancia. La cosa ha destato ovviamente sorpresa considerando che il capitano dell’Inghilterra è multimilionario (stipendio annuale stimato di 25 milioni di euro).

La Bild prova a spiegare che il motivo non è né una dimenticanza, né tanto meno insoddisfazione da parte di Kane per il servizio.

“Kane ha affrontato il personale di servizio in modo molto riconoscente, senza alcuna aria da star. La mancia mancata ha uno motivo culturale completamente diverso: Kane conosce le regole dalla sua patria inglese: nessuna mancia al bar!”

Kane manda in tilt i negozi del Bayern

“Centinaia di tifosi lo hanno accolto in aeroporto, al controllo medico e lo faranno in campo. Anche dopo mezzanotte, c’erano ancora sostenitori in attesa fuori dall’ufficio. Poi, dopo l’annuncio ufficiale della firma, si sono formate enormi code nei fan shop. Ora tutti vogliono la maglia numero 9”.

“Il sabato in cui il Bayern ha annunciato ufficialmente il trasferimento è stato anche un giorno record in termini di incassi: il club non ha mai fatto così tante vendite in un giorno con articoli di merchandising nei negozi e online. Il precedente record del giorno della finale di Champions League 2020 è stato addirittura ampiamente superato. In un solo giorno, il club ha venduto oltre 10.000 magliette con il nome di Kane e il numero 9 sopra”.

