Ilary e il presunto tradimento a Totti con Iovino: «Non era una storia, passavano mesi senza vederci»

Al Corsera: «Spero che almeno sia felice con Noemi, almeno ne sarà valsa la pena. Non era mia intenzione ferirlo con il Docufilm e il libro»

Il corriere della Sera ha intervistato Ilary Blasi, la donna del momento, purtroppo prima che arrivassero le rivelazioni di Cristiano Iovino, il personal trainer, sul presunto caffè con la signora Totti. «Non si può parlare di storia», ha spiegato «Si stava insieme quando gli impegni di lavoro lo concedevano. Potevano passare anche mesi senza vedersi… La parola relazione ingigantisce quello che realmente c’è stato tra noi».

Ilary al Corriere della Sera

Eppure è stato detto che anche lei tradiva suo marito.

«Sì, che avevo dieci amanti, o non so più quanti, ormai ho perso il conto. Ma a quel punto la fantomatica coppia aperta a lui non è più andata bene, si vede. No, non è vero come non lo è che a me andasse bene l’idea di essere tradita. Come se avessi dovuto ritenermi fortunata per essere stata “la prescelta”: stavo con il calciatore di fama planetaria e quindi dovevo chiudere gli occhi e stare zitta. Prima e anche dopo. Al gossip sono abituata, ma tutto questo intaccava la mia integrità come donna».

Il suo ex marito però, di certo, ha letto dei suoi messaggi in cui alludeva al voler conoscere un altro. Se non ci fossero stati, le cose sarebbero andare diversamente?

«Ehhh, questa è una sliding door: come faccio a sapere quello che sarebbe accaduto? Forse non lo capirò mai se quella cosa, per Francesco, è stata un pretesto. Di certo sono successe una serie di situazioni che hanno portato a questo risultato, anche abbastanza velocemente».

Eppure vorrei dirle una cosa, leggendo il libro mi è parso di percepire un sentimento di amore. È così?

«Ma quello c’è. In una forma diversa. Come puoi dopo 20 anni insieme a una persona cancellare tutto? È chiaro che rimane l’affetto: sarà sempre il papà dei miei figli e l’uomo con cui ho diviso metà della mia vita».

Nessuna vendetta contro Totti

La sua, quindi, non è in nessun modo una vendetta?

«No, non ho fatto questa serie o questo libro per fare male a lui ma per rispetto a me, per dire il mio punto di vista. La mia intenzione non era ferirlo: semplicemente, ho raccontato quello che è successo».

Che tipo di comunicazione avete oggi?

«Nulla. Ho letto che voleva trovare un equilibrio con me, ma alle parole dovrebbero seguire i fatti. Magari è una questione di tempo».

Lei è davvero disponibile?

«Assolutamente, la porta è sempre aperta».

Ilary andrebbe a cena con Francesco

Non le farebbe impressione, dopo tutto quello che è successo, cenare di nuovo con lui?

«Ma no, parlerei del più e del meno, magari è anche buffo alla fine, boh. Bisogna prenderla un po’ così… altrimenti diventa tutto troppo serio per i miei gusti. Mi hanno anche accusata di non aver sofferto abbastanza: ecco, non è stato così»

Se le avesse confessato il tradimento e chiesto di perdonarlo?

«Ehhh – un lungo sospiro. Poi un sorriso -. Mi conosco e penso che anche lui mi conoscesse in questo senso. No, non sarei riuscita ad andare oltre».

Una domanda non semplice: cosa pensa della nuova compagna del suo ex marito?

Sul bel viso di Blasi appare un sorriso proprio dolce. «Spero che siano felici. Veramente. Almeno ne sarà valsa la pena».

