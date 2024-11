Le rivelazioni di Iovino sul tradimento di Ilary a Totti rischiano di costarle eredità e mantenimento

“Il personal trainer è stato citato come testimone da Totti nella causa di separazione. Le sue dichiarazioni, infatti, se non smentite da altre prove su precedenti tradimenti del “pupone”, potrebbero portare il giudice Simona Rossi ad accogliere l’istanza dell’ex capitano giallorosso sull’addebito della separazione a Ilary. L’addebito comporta conseguenze giuridiche e patrimoniali. La conduttrice tv – anche se in regime di separazione dei beni – potrebbe essere esclusa definitivamente dall’asse ereditario e vedersi precludere la possibilità anche futura di vedersi riconoscere un assegno di mantenimento”