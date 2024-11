Il Napoli ha festeggiato come un trionfo europeo la vittoria contro l’ultima in classifica

Damascelli sul Giornale: “Campionato imprevedibile e poco affidabile”. Solo la Juve che misteriosamente gioca martedì può impensierire l’Inter

È un campionato strano, inaffidabile. Questo il giudizio scritto da Damascelli sulle pagine del Giornale. Il turno dopo il giro di boa della Serie A (all’appello mancano ancora Juventus e Atalanta) offre spunti interessanti per analizzare le squadre. A cominciare dalla prestazione del Napoli contro la Salernitana.

Damascelli duro sul Napoli

Sul Napoli, il giornalista del Giornale ci va giù pesante. Il Napoli vince all’ultimo respiro contro una buona Salernitana. Ma contro l’ultima in classifica stava pareggiando 1-1, poi il guizzo di Rrahmani ha evitato a Mazzarri e a tutta la squadra di sprofondare in uno sconforto senza fine.

“Che il campionato sia imprevedibile e poco affidabile è dimostrato da considerazioni su questo turno. Il Napoli ha festeggiato, come un trionfo europeo, la vittoria, nei secondi finali, contro la Salernitana ultima in classifica“.

Il parere sulle altre big di Serie A

Damascelli non risparmia proprio nessuno. Dalla Roma alla Lazio. Qualche critica anche alla Lega Serie A sull’impostazione del calendario.

Su Milan-Roma, “Partita malinconica, per ritmo e qualità, considerato il parallelo tecnico con il clasico di Spagna dominato dal Real Madrid. I disegni tattici della Roma sono schizzi, scarabocchi mai un’idea pulita, Lukaku, orfano di Dybala, è un cartonato“.

E poi, “La Lazio ha faticato per superare nientemeno che il Lecce, il Bologna è preso da tremarella di suo e perde con il Cagliari quart’ultimo, la Fiorentina non va oltre il pari contro l’Udinese quint’ultima. Soltanto la Juventus potrebbe molestare il gruppo Inzaghi, misteriosi motivi di calendario posticipano a domani l’incontro con il Sassuolo, questo decide la Lega che in settimana parteciperà alla trasferta per i giochi senza frontiere, nel senso della supercoppa, quattro squadre all’inseguimento delle pietre verdi (dollari) degli sceicchi. Vediamo di non farci riconoscere“.

