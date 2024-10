Il Napoli ha vinto quasi per caso contro la Salernitana (Gazzetta)

Contro una squadra qualitativamente migliore della Salernitana, il Napoli avrebbe rischiato di perdere. Il finale orgoglioso e la rete decisiva di Rrahmani non devono falsare il giudizio

La vittoria del Napoli di ieri contro la Salernitana è sicuramente un segnale positivo per il club di De Laurentiis, ma, scrive la Gazzetta dello Sport, non va confuso con una rinascita. Il Napoli ha vinto contro l’ultima in classifica e non senza difficoltà, segno che i problemi non sono scomparsi o superati

Il Napoli ha vinto quasi per caso

“Il Napoli ha vinto quasi per caso: un rigore dei tempi moderni (copyright Mourinho) nel recupero del primo tempo e un gol fortuito nel recupero del secondo, pochi istanti dopo una grande occasione creata e sprecata da Kvaratskhelia. Il resto della gara è stata una dimostrazione di enorme confusione e di difficoltà a costruire.

Contro una squadra qualitativamente migliore della Salernitana, ieri il Napoli avrebbe seriamente rischiato di perdere. Il finale orgoglioso e la rete decisiva di Rrahmani non devono falsare il giudizio di una partita giocata male e soprattutto senza il necessario furore agonistico. Il Napoli è spento e le assenze di Osimhen, Anguissa e Zielinski non possono essere un alibi in casa contro l’ultima in classifica”

Rrahmani sul ritiro

A fine gara il difensore del Napoli ha parlato a Dazn

«C’è di tutto, c’è la tensione, ci sono situazioni non facili perché da essere campioni d’Italia era molto difficile giocare quest’anno. Oramai sarà così, sarà sempre difficile vincere, anche oggi abbiamo sofferto molto. Sono molto felice, speriamo di avere questa fortuna in futuro»

Hai avuto tempo di pensare

«La palla arrivava da dietro verso di me, non era pulita quindi ho stoppato e tirato, non c’era nulla da pensare. In campo non pensi nulla, non si possono spiegare le situazioni»

Come è stato il ritiro?

«Il ritiro giusto lo ha detto il mister, ma ho visto i miei compagni non felici perché devono avere una famiglia. Spero che ci sia servito e speriamo di iniziare a giocare meglio e fare risultati»

