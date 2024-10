Il Napoli ha fallito in estate con l’acquisto di Natan (Repubblica)

Il Napoli non viaggia in una situazione di eccessiva rilassatezza. La sua difesa non è più quella della passata stagione con il muro di Kim, ma perde colpi, ha incassato 21 reti in diciotto giornate, deve migliorare la fase di non possesso. Tutti ne sono consapevoli, anche lo stesso Mazzarri che ha chiesto un difensore veloce, cosa che non è riuscita al Napoli nel mercato di luglio, come scrive Repubblica Napoli

Natan non ha risolto i problemi in difesa

“Il Napoli ha fallito la ricerca in estate con l’acquisto di Natan (attualmente infortunato alla spalla) e ci sta riprovando adesso con tutte le difficoltà di operare a gennaio”.

Il Napoli adesso deve riuscire a rimediare agli errori commessi nel precedente mercato e trovare un difensore che faccia davvero la differenza, De Laurentiis ha identificato il suo nome di Dragusin il difensore classe 2002 ha il mix giusto tra gioventù, rapidità e struttura fisica.

“Il Tottenham è in vantaggio, il giocatore e il suo entourage preferiscono gli Spurs e sono disposti anche ad attendere la fine della stagione per il trasferimento. Fino a quando non saranno definiti tutti gli accordi tra il Tottenham, il Genoa e il giocatore, il Napoli proverà a prendere Dragusin magari sfruttando le contropartite Ostigard e Zanoli. Le qualità del difensore rumeno, autore anche di due gol e un assist nel campionato in corso, e i suoi margini di miglioramento hanno spinto il Napoli ad arrivare fino ad una proposta economica di 20 milioni di euro”