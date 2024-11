Il Napoli avrebbe chiuso il mercato in entrata con l’acquisto di Perez (Sky)

«La quinta operazione chiude una campagna acquisti molto corposa. Mazzarri ora può lavorare ora sia con la difesa a tre, che con il 4-3-3»

Nehuen Perez dovrebbe diventare il quinto acquisto del Napoli nel mercato di gennaio. Una campagna acquista importante e dispendiosa da parte di De Laurentiis che aveva promesso ai tifosi di rimediare agli errori commessi in estate. Il presidente è stato di parole, ora spetta al campo decidere se si tratta di acquisti azzeccati o meno. Nel frattempo, Mazzarri può accogliere finalmente il difensore tanto desiderato.

Difensore che non sarà disponibile contro la Lazio per ovvie ragione. Quindi Mazzarri ancora in piena emergenza. Le risorse scarseggiano ma nonostante ciò, da Castel Volturno arrivano bei segnali. Infatti, diversi giocatori non proprio al centro del progetto tecnico (come Demme o Zielinski) si sono messi a disposizione per la Lazio

Con Nehuen Perez, si può considerare chiusa la campagna acquisti del Napoli

A Sky, Luca Marchetti, esperto di calciomercato, sul mercato del Napoli:

«Nehuen Perez operazione da 16 milioni più due di bonus, da tempo obiettivo numero uno per la difesa. C’è l’accordo con l’Udinese. Si pensava potesse essere inserito Ostigard nella trattativa ma il calciatore vuole rispettare la parola data al Genoa. Operazione che chiude una campagna acquisti del Napoli molto corposa. Aspettiamo l’ufficialità di Dendoncker. Mazzarri può lavorare ora sia con la difesa a tre, ma può giocare anche con il 4-3-3. Immaginiamo che il Napoli abbiamo finito».

Diversi giocatori si sono messi a disposizione per la Lazio

Francesco Modugno sulla situazione del Napoli in vista della Lazio e sui nuovi arrivati in casa azzurra:

«Mercato di fatto chiuso, cinque gli arrivi. Adesso è il momento delle scelte, perché di questi cinque solo tre possono inseriti nella lista Champions. Complicato escludere Perez, perché con la partenza probabile di Ostigard, i centrali saranno quattro. Poi Mazzocchi è una variabile importante per Mazzarri. Ngonge sta impressionando, molto versatile. In vista della Lazio, Mazzarri in emergenza. Importante registrare la disponibilità data all’allenatore da parte di alcuni giocatori che non rientrano pienamente nei piani del club. Demme per esempio, con la valigia in mano da un po’. Anche Zielinski si è messo a disposizione nonostante i dubbi sulla sua condizione psico fisica».

