Quale complotto o fallo di Demme, la Salernitana è prima in campionato per sconfitte da situazioni di vantaggio. Guardi agli errori dei suoi

Iervolino lo capiamo, ha investito tanto e la Salernitana è ultima. Ma non ha perso per gli arbitri

La Salernitana regala un extra recupero al Napoli e perde al novantaseiesimo. Gyomberg prima e i cambi di Inzaghi spingono Marinelli a far partire il recupero al minuto novantuno e qualche spicciolo. Lettura semplice, chiara, elementare. Un Napoli assolutamente incapace di sfondare l’egregia muraglia granata trova l’episodio grazie ad un fallo di Bradaric su Zerbin clamorosamente in contropiede. Sì, in contropiede per una punizione calciata malissimo da Candreva. Il contatto Demme-Tchaouna, che mai può essere considerato irregolare, è solo un assist al patron Iervolino per segnare la rete della rivolta. Il presidente forse ha perso l’immagine in cui Di Lorenzo viene affossato in area, in cui Ochoa esce a farfalla e soprattutto Ikuemesi, entrato per perdere tempo, liscia clamorosamente il rinvio lasciando Rrahmani libero di calciare in porta.

Iervolino ha appena 12 punti in classifica

Iervolino ha tutto il diritto di esporre le proprie visioni, ci mancherebbe, i suoi ingenti investimenti che gli hanno prodotto appena dodici punti in venti giornate vanno tutelati. Il Napoli ha vinto una partita sporca, dura, con Demme che si era perso a Castelvolturno da oltre un anno e uno spogliatoio maltrattato moralmente da mesi.

È prima per sconfitte da situazioni di vantaggio

Il Napoli l’ha vinta senza alcun aiuto arbitrale anzi è stato penalizzato dalla continue interruzioni sceniche, un costume tutto italiano che ci porta a dare ragione all’idea di De Laurentiis di volere una Serie A con meno squadre e più qualità. Iervolino ce l’ha con Rocchi e persino con Dazn perché faziosa ma guai a dirgli che la sua squadra è prima in campionato per sconfitte da situazioni di vantaggio. Il polverone alzato dopo il match di ieri però ha consegnato ai tifosi una chiara e vivida reazione di energia che può portare ad un’altra miracolosa salvezza. Questo è il grande merito di Iervolino, tenere in vita un altro sogno.

