Eliminata ogni polemica, tutti sono andati a giocarla. La vincente incasserà 8 milioni e la seconda 5

I soldi arabi spazzano via anche l’ipocrisia di Sarri sulla Supercoppa (Corsera)

Questa settimana ci saranno le sfide di Supercoppa. L’idea che questa si svolgesse in Arabia Saudita non è mai stata gradita dai diversi presidenti e allenatori delle squadre, in primis De Laurentiis. Gli ingenti guadagni che offre, però, sembrano aver spento ogni tipo di polemica.

Supercoppa italoaraba: nessuno la voleva, ma con i soldi tutto è cambiato

Scrive il “Corriere della Sera”

Nessuno sembrava volerla, ma la Supercoppa italoaraba è viva e lotta insieme a noi.

I soldi cancellano l’ipocrisia di presidenti e allenatori

Un miraggio sembrava un po’ anche questo trofeo, che cambia format per volere del Paese ospitante, disposto nel nuovo contratto a pagare 23 milioni per ognuna delle 4 edizioni previste. Una cifra impossibile da rifiutare, anche se i primi a essere perplessi sono sembrati proprio gli arabi, convinti forse che finisca sempre come con le spagnole, ovvero con lo show garantito Real-Barcellona in finale.

Ma se si pensa che la vincente incasserà 8 milioni e la seconda 5, allora anche l’ipocrisia dei commenti come quello di Maurizio Sarri («Andiamo a elemosinare, è un prendi i soldi e scappa») lascia il tempo che trova vista la necessità dei club di stare al passo con le spese, ingaggi in primis. E chi può, come ha fatto proprio un ex laziale come Milinkovic, viene qui per 21 milioni netti all’anno nel pieno della carriera, poi si vedrà.

A tenere banco poi è il tema Supercoppa che finora ha causato non pochi malumori: dopo i vari slittamenti imposti dagli arabi, sono state definite le date. Semifinali il 18 e 19 gennaio (Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio), finale il 22. Si giocheranno tutte a Riad nello stadio dell’Al Nassr (la squadra di Ronaldo, foto), dove viene disputata anche la Supercoppa spagnola. «Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli» ha tuonato De Laurentiis. Oggi una delegazione della società campana partirà per l’Arabia per effettuare sopralluoghi.

