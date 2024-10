Henderson vuole tornare in Inghilterra, sta cercando una via di fuga dall’Arabia (Telegraph)

Dopo meno di sei mesi vuole lasciare l’Arabia Saudita e tornare in Premier League. C’è però una clausola nel contratto che rende difficile il suo ritorno

Il paladino dei diritti Lgbtq+ nel calcio, Jordan Henderson, pentito di essere andato a giocare in Arabia Saudita. L’ex capitano del Liverpool ora vuole tornare a casa, o almeno in Europa. Il problema, come sempre, sono i soldi. Infatti, Henderson ha firmato un contratto che lo obbliga a rimanere all’Al-Ettifaq per mantenere degli sgravi fiscali. L’inglese al momento guadagna 350 mila sterline a settimana esentasse. Se dovesse interrompere prematuramente il raporto di lavoro con la squadra saudita, dovrebbe pagare le tasse sul suo stipendio.

Anche per questo motivo, il centrocampista spinge per un trasferimento in prestito anche se ciò comporta un enorme riduzione del suo stipendio attuale. Ne parla il Telegraph:

“Jordan Henderson vuole lasciare l’Arabia Saudita dopo meno di sei mesi e tornare in Premier League, una mossa che potrebbe costargli milioni. Il vice-capitano dell’Inghilterra, che ha lasciato il Liverpool per trasferirsi all’Al-Ettifaq di Steven Gerrard in estate, sta cercando una via di fuga per tornare in Inghilterra – o altrove in Europa. Henderson spera trasferirsi inizialmente in prestito. Questo potrebbe comportare un enorme taglio del suo stipendio da 350 mila sterline a settimana esentasse che guadagna come parte di un contratto triennale firmato a luglio“.

Il problema del contratto di Henderson con l’Al-Ettifaq

“Il contratto include una clausola che annulla l’elemento esentasse dell’accordo se non fosse rimasto per almeno due anni. La notizia del desiderio di Henderson di andarsene arriva in mezzo alla crescente pressione su Gerrard , la cui squadra non è riuscita a vincere in otto partite della Pro League risalenti a novembre. Tuttavia, difficilmente Al-Ettifaq lascerà andare Henderson. Era la loro punta di diamante nel mercato estivo. Attualmente la squadra allenata da Gerrard si trova all’ottavo posto in campionato, a 28 punti dalla capolista Al-Hilal“.

Sul centrocampista è vivo l’interesse di diverse squadre di Premier. Fra tutte ci sono il Tottenham di Postecoglu ma anche il Chelsea di Pochettino.

