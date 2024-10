Elmas: «È difficile, perché l’allenatore ci parla sempre in tedesco»

L’ex calciatore del Napoli appena approdato al Lipsia a Sport1: «È un grande cambiamento per me, ma sono molto felice»

Eljif Elmas ha da poco lasciato il Napoli e adessosi trova a La Manga, in Spagna, dove il Lipsia sta facendo la preparazione per la seconda fase della stagione. Il macedone ha rilasciato alcune dichiarazioni, riportate da Sport1, sul suo primo impatto con i sassoni:

“È difficile, perché l’allenatore ci parla sempre in tedesco. Voglio impararlo in fretta” ha ammesso l’ex Napoli, che si è trasferito a titolo definitivo per una cifra che si aggira sui 23 milioni. Elmas ha firmato col Lipsia un contratto fino al 2028.

Poi ha continuato: “È un grande cambiamento per me, ma sono molto felice. Mi piace il progetto e sono felice di potermi unire a questo giovane gruppo”.

Il saluto di Elmas ai tifosi del Napoli

Il macedone aveva salutato i tifosi così:

“Cari tifosi, mi avete accolto bambino, mi avete coccolato, mi avete protetto, aiutato nella crescita fino a diventare un uomo. Insieme abbiamo vissuto momenti bellissimi, trascorso notti indimenticabili e vissuto gioie indescrivibili.

Far parte della famiglia napoletana è stato un privilegio. Qui ho avuto la possibilità di conoscere persone fantastiche e creare amicizie che porterò sempre con me.

Il vostro affetto, il vostro calore, la vostra gioia e il vostro amore mi accompagneranno ovunque.

È arrivato il momento dei saluti, le nostre strade si dividono ma il nostro legame sarà eterno. Fare parte del Napoli e aver scritto la storia di questa città è qualcosa di unico. Grazie al Presidente, alla società, ai mister, ai miei compagni e a tutti i collaboratori che fanno un lavoro eccezionale. Grazie Napoli. Grazie a voi fantastici tifosi che in 5 anni mi avete fatto sentire a casa.

Vi voglio bene uagliò. Resterete per sempre nel mio cuore…azzurro! FORZA NAPOLI SEMPRE 💙🤍

Ciao Elif”

