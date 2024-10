Dragusin, è asta: il Tottenham rilancia a 25 milioni più bonus. Napoli fermo (Sky)

Superata l’offerta del Bayern (24 milioni più sei di bonus). Anche il Milan si è inserito per il difensore. Napoli fermo all’offerta dei giorni scorsi

Dragusin è l’oggetto misterioso del mercato di gennaio. Tutto lo vogliono e nessuno se lo piglia. Sul difensore del Genoa, valutato 30 milioni ci sono almeno quattro squadre. Il Napoli si è fiondato prima di tutti sul difensore, poi il Tottenham con disponibilità economiche di gran lunga superiori. Le notizie di oggi riferiscono di un’offerta del Bayern Monaco per Dragusin, ma in Italia l’ex Juventus ha diversi estimatori. Il Milan è uno di questi e, secondo Sky Sport, ha chiesto informazioni sul calciatore. Scrive Sky Sport:

“Il Napoli, come detto, è fermo all’offerta formulata nei giorni scorsi: 20 milioni di euro più Ostigard e Zanoli, mentre è il Tottenham a restare in pole: gli inglesi hanno alzato la loro offerta a 25 milioni più bonus. Anche per anticipare l‘inserimento di altri top club europei come il Bayern Monaco, che è alla ricerca di un difensore e ha aumentato pressing e interesse proprio nelle ultime ore. In questo scenario anche il Milan ha richiesto informazioni, senza però formulare nessuna offerta ufficiale e cercando solamente di capire l’eventuale possibilità di inserire Colombo nell’operazione. I contatti ci sono stati con il procuratore per confrontarsi sulle valutazioni di Colombo e di Dragusin in un’eventuale trattativa“.

Luca Marchetti a Sky Sport:

«Dragusin sempre più vicino al Tottenham. Ha fatto l’offerta ufficiale più alta ma si continua a trattare. Il Napoli è l’altra società che ha un’interlocuzione con il Genoa ma non si è trovata l’offerta per soddisfare le richieste. C’è stato l’interessamento del Bayern e adesso anche del Milan. Sarebbe un’operazione da costruire, all’interno di questo interessamento c’è una notizia. Il Milan si sta interessando anche per Buongiorno del Torino. In queste ore non si chiuderà nulla per il Napoli, previsto un nuovo incontro con il padre di Samardzic. Al Napoli serve un altro centrocampista ma c’è riserve sul nome, ci sono riserve anche sul piano B a Dragusin».

