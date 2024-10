Kvara è tutto il Napoli. Tre punti d’oro, la Supercoppa ci dirà se siamo in via di guarigione. Altrimenti riparte il panariello dei moduli.

Demme non ha fatto peggio di Cajuste, anzi. Il suo ingresso ha riordinato le idee

💪Solo con la forza, solo con l’anima, solo con Kvara. Senza un principio né una fine il gioco si accartoccia

a ritmo lento fino a regalare un’altra giornata storica alla città di Salerno: la festa per essere passati in vantaggio al Maradona.

☹️ Pronti via, dal ritiro al muro granata. Senza idee, ci schiantiamo contro i bus di Inzaghi. Candreva trova il jolly al sette,

gli azzurri il premio per aver collezionato cinquanta passaggi ad un metro contro l’ultima in classifica. 0-1

🤗 Verso la fine, quando già si invocava la testa del receptionist dell’albergo di clausura, Fazio scalcia Simeone. È rigore.

San Matteo patrono di Salerno, che ispirò il maritirio a Caravaggio e Ochoa evocano la malaciorta. Politano invece la buca. 1-1. Si va al riposo col gaviscon sul divano.

🫶 Ripartiamo carichi. Pimpanti. Cambio di modulo a parte, Kvara decide che deve caricarsi tutti sulle spalle e comincia a scavare

tunnel tra le gambe dei granata e ad inventarsi giocate. Kvara contro tutti. Kvara che si divora il vantaggio, Kvara che salta la Lazio. Kvara è tutto il Napoli.

😇 Demme non ha fatto peggio di Cajuste, anzi. Il suo ingresso ha riordinato le idee. Paradossale per un calciatore che da un anno è un candidato al ruolo di bordocampista col microfono. Onore a lui.

🥹 La vinciamo con gli ultimi. Gollini che si tuffa per lanciare Zerbin poi falciato da Bradaric. Sulla punizione di Raspadori,

Demme serve l’assist mangiando in testa l’avversario. Amir ci riporta ai tempi della zona Mazzarri. 2-1

👊 Partita brutta ma almeno fisicamente siamo migliorati. Contava vincere in qualsiasi modo e a qualsiasi costo. Mazzarri non può non tenere in considerazione Lindstrom visto la pochezza tecnica che sta offrendo questa squadra. Contro una squadra che si è rifiutata di giocare non siamo mai arrivati a crossare dal fondo. Tre punti d’oro, la Supercoppa ci dirà se siamo in via di guarigione. Altrimenti riparte il panariello dei moduli.

Forza Napoli

Sempre e Comunque

