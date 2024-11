De Siervo sulle parole di Sarri: «Credo che sia stato frainteso»

«Non penso proprio possa aver detto una sciocchezza simile sulla Supercoppa»

Al termine delle conferenze di vigilia di Napoli e Fiorentina, è intervenuto l’amministratore delegato della Serie A Luigi De Siervo che ha parlato di voi argomenti e ha replicato alle parole del tecnico della Lazio Maurizio Sarri:

«Credo che sia stato frainteso, come ha spiegato anche il presidente Lotito. Non penso proprio possa aver detto una sciocchezza simile. Sarri fa parte di un sistema in cui professionisti vengono pagati dalla ricerca di ricavi e anche dalla possibilità di organizzare queste partite»

Sarri contro la Supercoppa

“Prendi i soldi e scappa”. Cosi’ Maurizio Sarri aveva definito la formula della Supercoppa. La Lazio giocherà venerdì la semifinale contro l’Inter, all’indomani di Napoli-Fiorentina. “E’ il segno di un campionato che ha bisogno di soldi e lo cerca nelle maniere meno opportune. La finale di FA Cup si gioca da 120 anni a Wembley…”, l’esordio a Dazn, poi rincarato in conferenza stampa. “Questo è tutto fuorché sport, è ‘prendi i soldi e scappa’, in maniera miope. La finale di FA Cup si gioca nello stesso posto da 120 anni. Noi si va a elemosinare in giro per il mondo. Con tutti i problemi che ci sono, si fa la Supercoppa a 4… Se il calcio moderno è questo, sono felice di essere vecchio”.

De Laurentiis contro la Supercoppa

Anche De Laurentiis aveva criticato la Supercoppa

A tenere banco poi è il tema Supercoppa che finora ha causato non pochi malumori: dopo i vari slittamenti imposti dagli arabi, sono state definite le date. Semifinali il 18 e 19 gennaio (Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio), finale il 22. Si giocheranno tutte a Riad nello stadio dell’Al Nassr (la squadra di Ronaldo, foto), dove viene disputata anche la Supercoppa spagnola. «Se i campi di allenamento non sono all’altezza, non mando il Napoli» ha tuonato De Laurentiis. Oggi una delegazione della società campana partirà per l’Arabia per effettuare sopralluoghi.

