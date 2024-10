De Laurentiis ha chiesto a Commissiono il prestito con diritto di riscatto di Barak (Gazzetta)

Il presidente della Fiorentina vorrebbe vincolarci un obbligo. La partita è aperta e i giorni in Arabia potrebbero aiutare i due club a sedersi intorno a un tavolo per definire l’intesa

Il Napoli muove passi in questo mercato di gennaio. Uno degli obiettivi sul taccuino degli azzurri è Antonin Barak della Fiorentina. Come spesso accade in queste fasi del mercato non si riesce a capire quale potrebbe essere la formula dell’affare. Prima Pedullà aveva scritto che “la Fiorentina non chiude al trasferimento, ma vorrebbe un obbligo che in questo momento il Napoli non concede. La valutazione è di 6-7 milioni, si discute anche della possibilità di una contropartita tecnica”. Poi, secondo Sky il Napoli aveva aperto al prestito con obbligo condizionato di Barak. Oggi la Gazzetta dello Sport scrive di un contatto De Laurentiis-Commisso

Il Napoli tratta per Barak

“Per la Supercoppa non ci saranno novità, almeno che nei prossimi due giorni non si arrivi a una fumata bianca per Antonin Barak della Fiorentina, avversaria degli azzurri in semifinale. De Laurentiis ha chiesto a Commissiono il prestito con diritto di riscatto, il collega viola vorrebbe vincolarci un obbligo. Insomma la partita è aperta e i giorni in Arabia potrebbero aiutare i due club a sedersi intorno a un tavolo per definire l’intesa”.

Il mercato del Napoli sembra un caos

“Prendi subito un ivoriano (Traoré), un paio di serbi (Lukic e con lui Samardzic), poi un ceko (Barak), un argentino (Nehuén Perez), un belga (Theate), anzi due (Mangala) e ciò che sembra una Babele del calcio improvvisamente si trasforma in strategia. Eppure pare caos, la ricerca un po’ affannosa di aggrapparsi a qualcosa, fosse pure semplicemente una speranza: ventotto punti, a cinque dalla Champions, a venti dal proprio scudetto che qualcuno a maggio meritatamente conquisterà; e poi c’è (tanto) altro ancora: una squadra che non segna ma che subisce, che ha uomini in Coppa d’Africa, lungo degenti ed ha pure ceduto Elmas: serve un piano di pronto intervento, mentre (quasi) mezzo mercato è volato via e poi si andrà in Arabia”.

