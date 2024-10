De Laurentiis è annunciato a Castel Volturno per domani (Corsport)

Alla vigilia di Napoli-Salernitana. Sono evaporati i primi obiettivi e l’amarezza s’avverte, è stampata tra i pensieri sparsi

De Laurentiis è annunciato a Castel Volturno per domani. A scriverlo è il Corriere dello Sport con Antonio Giordano.

De Laurentiis è annunciato a Castel Volturno per domani, immediata vigilia della gara con la Salernitana, un derby pesante, che può orientare non solo l’umore ma decisamente anche la stagione: la Champions League è ancora a portata di mano, nonostante i cinque punti di distacco dal quarto posto, e chi va in giro con lo scudetto meritatamente conquistato non può permettersi di avere ambizioni modeste, non certo in questo calcio che promette danaro come se piovesse proprio nell’anno che verrà. Però, intanto, sono evaporati i primi obiettivi e l’amarezza s’avverte, è stampata tra i pensieri sparsi.

Il Napoli è una polveriera, il naufragio si avvicina (Repubblica)

Macché ritiro punitivo. Il Napoli è una polveriera, gli stracci volano e ormai non c’è più margine per lavare in famiglia i panni sporchi, a dispetto della inutile clausura con cui Aurelio De Laurentiis s’è illuso di nascondere le macerie azzurre sotto a un metaforico tappeto.

L’unico argine al caos e alla dilagante anarchia sta cercando di metterlo Walter Mazzarri, costretto a preparare il derby di dopodomani ( ore 15) al Maradona contro la Salernitana con uno spogliatoio in subbuglio e troppi giocatori scontenti, alcuni dei quali decisi a cambiare aria già nella sessione invernale del mercato.

De Laurentiis corra ai ripari, il peggio deve ancora venire

L’emergenza che regna nel Napoli sta però per travolgere tutti e c’è il concreto pericolo che il peggio debba ancora venire, con problemi e guai che si moltiplicano in rapida successione.

Lo sfogo dell’agente di Kvaratskhelia era invece dovuto alla disparità di trattamento riservata al su assistito (che continua a guadagnare meno di Demme…) da De Laurentiis. Era prevedibile che il rinnovo a cifre stellari di VO9 avrebbe scatenato un altro terremoto nello spogliatoio. Il no comment del presidente del Napoli sullo scontro fratricida delle ultime ore rende però ancora di più l’idea dello sbando in cui sta naufragando il club campione d’Italia.

Altro che mea culpa. De Laurentiis deve correre ai ripari in modo concreto, il naufragio s’avvicina.

