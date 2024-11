Cajuste non aveva niente. Per fortuna Mazzarri ha sbagliato la diagnosi

Tira un sospiro di sollievo il tecnico, si è trattato di un falso allarme. Potrebbe partire titolare contro la Fiorentina in Supercoppa

Jens Cajuste, centrocampista del Napoli, con molta probabilità sarà il titolare a fianco a Lobotka e a uno fra Gaetano e Zielinski nella semifinale di Supercoppa di venerdì contro la Fiorentina. Il centrocampista svedese aveva accusato un problema muscolare durante il secondo tempo di Napoli-Salernitana. La diagnosi era “risentimento muscolare al flessore”. Fortunatamente l’allarme è rientrato. Mazzarri nel post-partita con i campani, aveva anticipato che lo sport sarebbe stato lungo, lo ha detto facendo ricorso alla sua esperienza nel campo.

Oggi il report dell’allenamento ha rassicurato tifosi e tecnico che altrimenti avrebbe avuto seri problemi di organico a centrocampo. Bisogna poi considerare anche la precaria situazione di Zielinski, che obbliga mister Walter ha fare determinate valutazione. Il futuro del polacco non è ancora definito, o per lo meno non lo ha ancora comunicato ufficialmente.

Tornando a Cajuste, nel report si legge:

“Secondo giorno di lavoro per il Napoli a Riyadh. La squadra si è allenata nella struttura dello Shabab Club iniziando la sessione con riscaldamento e torello. Successivamente il gruppo è stato impegnato in un lavoro di rapidità seguito da seduta tecnico tattica. Chiusura con partitina a campo ridotto 8 contro 8. Cajuste ha svolto parte di allenamento in gruppo e parte lavoro personalizzato. Terapie per Demme”.

Al termine dell’ultima partita, contro la Salernitana, Mazzarri si era mostrato preoccupato per le condizioni del suo centrocampista, tanto da ipotizzare un lungo stop.

Mazzarri su Cajuste: «Sono preoccupato, potrebbe restare fuori un po’»

Il tecnico del Napoli, Walter Mazzarri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn dopo la vittoria contro la Salernitana parlando della partita e del momento di difficoltà che la squadra vive anche per le numerose assenze, alle quali si aggiunge ora quella di Cajuste che si è infortunato nella partita di oggi.

«Sono un po’ preoccupato, mi ha detto che ha sentito qualcosa. Sembra una roba muscolare e in questi casi si può rimanere fuori per un po’».

