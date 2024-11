Allegri e il paragone tennistico: «Lotta scudetto? Noi come Sinner e l’Inter è Djokovic»

In conferenza: «Non dimentichiamoci del Milan, che potrebbe rientrare in lotta. Chiesa? Cercheremo di metterlo in condizione per l’Inter»

Allegri presenta il match della Juve contro l’Empoli in conferenza stampa. L’allenatore torna a parlare di lotta scudetto e dei giovani che sta crescendo in rosa.

Come ci avviciniamo alla partita di domani? Come sta Djalò?

«Tiago stamattina ha fatto un pezzo di allenamento con la squadra, rientra da un infortunio al crociato. Piano piano lo inseriremo, è una risorsa per noi. La squadra sta bene, ha lavorato, sappiamo l’importanza della partita di domani e dobbiamo cercare di fare bene».

In cosa è stata più brava la Juve rispetto agli altri fino ad ora?

«Non è questione di essere stati più bravi, abbiamo lavorato molto sui nostri limiti e ora stiamo bene sia fisicamente che mentalmente. Sappiamo che domani c’è una partita da vincere. Tra l’altro l’Empoli ha cambiato allenatore e Nicola si è presentato con una vittoria netta contro il Monza, subendo poco. Domani dovremo avere grande rispetto dell’avversario, sapendo che sarà complicata».

Mancherà Rabiot, chi giocherà al suo posto?

«Credo Miretti. Ho qualche dubbio sugli esterni e in difesa visto che Danilo è diffidato, deciderò se farlo giocare o meno. Comunque la squadra sta bene».

Come sta Chiesa?

«Per domani non sarà disponibile perché è stato una settimana fermo. Cercheremo di portarlo nelle migliori condizioni per la gara con l’Inter. E’ un calciatore che va recuperato perché è molto importante per noi, soprattutto visto che siamo entrati nella seconda metà di stagione».

Cosa ne pensa dell’addio di Klopp al Liverpool?

«Ho appreso la notizia e i motivi li sa lui, li ha spiegati. Sicuramente non terminerà la sua carriera da allenatore ma farà cose importanti da altre parti».

Sulla lotta scudetto?

«Non è questione dello scontro diretto, chiamiamola Inter-Juventus. Non scordiamoci che c’è il Milan che potrebbe rientrare da un momento all’altro nella lotta scudetto. Dobbiamo pensare a noi stessi e a fare 3 punti domani anche se non sarà facile. Una volta terminata la partita di domani penseremo a quella con l’Inter».

Allegri: il paragone tennistico della lotta scudetto

In questo momento storico chi assomiglia più a Sinner e chi più a Djokovic?

«Difficile dirlo. Per vincere il campionato devi fare punti, è indifferente chi gioca prima o dopo. Dobbiamo pensare solo a noi stessi e cercare di dare continuità, perché nella seconda parte della stagione è molto più difficile. Poi voglio fare i complimenti a Sinner perché stamattina l’ho visto giocare e ha fatto una partita straordinaria. Se noi siamo più giovani, come età, saremo Sinner e l’Inter sarà Djokovic».

A che punto è la crescita di Miretti?

«Fabio è un ragazzo del 2003 che penso abbia giocato già una quindicina di partite e ha già più di 50 presenze nella Juventus. Fa delle cose buone e alcune meno buone come fanno tutti. Sono molto contento, secondo me per le potenzialità che ha può fare meglio. Deve rimanere tranquillo, come tutti i ragazzi giovani va lasciato crescere e saputo gestire».

E’ d’accordo quando si parla di cambio di mentalità della Juve in questa stagione?

«Non è questione di cambio di mentalità, è questione che la squadra è omogenea, sta lavorando bene e ha voglia di migliorare. Queste sono le cose più importanti. Stanno crescendo ed è un percorso da portare avanti con serenità e con l’ambizione di fare qualcosa di importante ogni giorno».

Qual è la quota scudetto?

«Sinceramente è difficile dirlo. Noi siamo molto contenti di essere lì e del percorso che stiamo facendo. Abbiamo di fronte una squadra forte come l’Inter che è la favorita per la vittoria finale e che ha conquistato un sacco di punti. Per noi essere lì vicino a loro deve essere motivo di orgoglio».

Con Yildiz in campo giocate in maniera diversa?

«E’ un giocatore che ha fatto molto bene in queste partite e che strappa meno rispetto a Chiesa, che è unico nel suo modo di giocare. Kenan va lasciato sereno di crescere, di giocare e di sbagliare. Per l’età che ha è già molto inquadrato».

La squadra ha vissuto in maniera diversa la settimana essendo in testa alla classifica?

«Assolutamente no, abbiamo vissuto una settimana serena e non ce ne siamo neanche accorti fortunatamente. Bisogna continuare a lavorare e mantenere l’equilibrio. Questa squadra ha margini di miglioramento e avrà un buon futuro».

Quanto crede il gruppo nel “traguardo impossibile”?

«Il ‘traguardo impossibile’ di cui parlavo dopo Lecce non era riferito allo scudetto, ma a una condizione psicologica che si deve avere in testa. Cioè fare il massimo e credere in quello che facciamo. Poi se ci saranno squadre più brave di noi al termine della stagione applaudiremo».

Sui giocatori

Domani Weah può giocare dall’inizio?

«Devo decidere, lui sta molto bene. I cambi sono molto importanti e lo abbiamo visto a Lecce. Bisogna essere tutti presenti, sia chi va in campo che chi inizia dalla panchina».

Come sta Kean?

«Sta riprendendo a lavorare. Momentaneamente è un giocartore della Juventus, vedremo cosa accadrà in questi giorni che ci separano dalla fine del mercato».

Come va gestito Milik?

«E’ sereno. Sta bene fisicamente e mentalmente, è un giocatore affidabile e di grande tecnica. Quando è entrato è sempre risultato determinante. L’importante è avere l’obiettivo di arrivare in fondo e di giocare la Champions l’anno prossimo»

ilnapolista © riproduzione riservata