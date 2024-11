Portò il Cagliari a vincere lo scudetto, rifiutò la Juventus. A Napoli segnò uno dei suoi gol più belli, in tuffo contro la Germania Est

Addio a Gigi Riva mito del calcio italiano, capocannoniere della Nazionale.

Se n’è andato. In punta di piedi come ha sempre vissuto. Sempre una parola in meno. Il cuore di Gigi Riva non ha retto. Aveva 79 anni, oggi era stato ricoverato per un malore. È l’uomo che ha segnato più gol in Nazionale: 35. E l’uomo che ha portato il Cagliari a vincere l’unico scudetto della sua storia. Probabilmente il più forte attaccante del nostro calcio. Di certo il calciatore che ha fatto sognare tantissimi tifosi e ragazzini che provavamo a imitarlo. Ha subito infortuni gravissimi e si è sempre ripreso. Aveva un sinistro potentissimo. Ha poi lavorato in Nazionale come dirigente.

È stata poi un’icona della Sardegna. Non accettò il trasferimento alla Juventus. Lui che arrivò in Sardegna dalla sua Lombardia.

A Napoli segnò uno dei suoi gol più belli: in tuffo contro la Germania Est.

