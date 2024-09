Ziliani sfotte il Gran Galà del calcio: due errori nel cognome sul premio di Kvaratskhelia

Su Twitter mostra la foto con su scritto: K’varatskheila. Per l’apostrofo gli organizzatori hanno l’alibi della versione georgiana, per il secondo no

Paolo Ziliani su Twitter sfotte il Gran Galà del Calcio. Il giornalista del Fatto ha sottolinea come il premio vinto da Kvaratskhelia contenga due errori nel nome del calciatore georgiano. Anzi nel cognome. L’attaccante del Napoli ha vinto il premio per il gol più bello della stagione 2022/23 grazie alla rete segnata durante Napoli-Atalanta dell’11 marzo 2023.

Scrive Ziliani su Twitter:

“Per dire come siamo ridotti: il nostro calcio è quello che premia il miglior giocatore apparso in Italia negli ultimi anni consegnandogli un trofeo in cui il suo cognome è scritto con due errori. Ci meritiamo che Kvaratskhelia se ne vada in Premier League al più presto. A noi interessa salvaguardare altri brand“.

Nella foto si legge il nome del calciatore del Napoli scritto in modo errato: “Khvicha K’varatskheila“.

In realtà, gli organizzatori potrebbero appellarsi (almeno per un errore) al fatto che in georgiano il cognome si scrive K’varatskhelia. Per l’altro errore, invece, “eila” invece di “elia” non ci sono alibi: è un errore e basta.

Il riferimento di Ziliani al brand richiama le parole di Gravina. All’indomani delle vicende giudiziarie che hanno coinvolto la Juventus, il presidente dalla Figc dichiarò:

«Noi abbiamo, da dirigenti del calcio italiano, un obbligo, salvaguardare il valore del brand del calcio italiano e internazionale. Credo che la Juve sia uno dei riferimenti importanti del calcio internazionale e nazionale. Quindi la giustizia segue il suo corso, il presidente della Federazione deve fare sintesi tra i diversi interessi, e per noi l’interesse fondamentale è recuperare in termini di credibilità quello che è un brand straordinario che è quello della Juventus. I tifosi della Juventus sono un po’ preoccupati? Io credo che tutti i tifosi siano un po’ preoccupati, perché i tifosi della Juventus sono la maggioranza. I supporter bianconeri sono un gran numero nel panorama della tifoseria italiana. Le preoccupazioni credo che non possano riguardare quelli che sono giudizi della Corte di Giustizia, che lascio alla loro obiettività e sensibilità».

