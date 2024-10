Zielinski, il Napoli nemmeno si è avvicinato ai 4,5 milioni netti offerti dall’Inter (Corsport)

Abbondanti commissioni per il suo entourage, altrettanto abbondante premio alla firma e poi un triennale da 4,5 milioni a stagione

Zielinski, il Napoli nemmeno si è avvicinato ai 4,5 milioni netti offerti dall’Inter. A scriverlo è il Corriere dello Sport il quotidiano che ha intervistato De Laurentiis e in quell’intervista il presidente del Napoli fece capire che il centrocampista polacco sarebbe andato a giocare per i nerazzurri di Milano (con tanto di reazione della moglie del polacco sui social).

Ecco cosa scrive oggi il quotidiano diretto da Ivan Zazzaroni.

Zielinski all’Inter, non solo l’ingaggio ma anche le commissioni e il premio alla firma

Zielinski, Djalò, Taremi: un tris di svincolati che Marotta e Ausilio sono pronti a regalare ad Inzaghi. Insomma, l’Inter si è mossa per tempo. Se non altro per sbaragliare la concorrenza. E tutto lascia credere che il triplo colpo sia davvero vicino. Cominciando dal polacco, se De Laurentiis, dicendo al Corriere dello Sport-Stadio che «essendo un polacco, del sole e del mare gli interessa fino a un certo punto. Forse è abituato maggiormente a certe nebbie…», ha fatto capire come il Napoli sia del tutto o quasi fuori dai giochi, il club nerazzurro si è preso un netto vantaggio anche sulla Juventus. Merito dell’offerta messa sul tavolo del centrocampista: abbondanti commissioni per il suo entourage, altrettanto abbondante premio alla firma e poi un triennale da 4,5 milioni a stagione. La società partenopea nemmeno si è avvicinata a quei numeri. La Signora ci ha provato, ma è indietro. Ora la preoccupazione dell’Inter è quella di chiudere la partita, per evitare intromissioni.

