Wenger (uomo Fifa): «Il Mondiale per club danneggia i giocatori? Oggi il loro benessere è aumentato»

Arsene Wenger, responsabile dello sviluppo globale del calcio per la Fifa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul nuovo format del Mondiale per Club. Le dichiarazioni dell’ex allenatore dell’Arsenal, raccolte dalla Bbc, parlano di un torneo che può rendere il calcio «davvero globale»:

«Si tratta di un’opportunità per gli altri club di progredire. L’impatto positivo che avrà sui club sarà enorme, perché aumenterà le risorse affinché i club di tutto il mondo possano svilupparsi e competere. In Europa siamo fortunati, ma è importante rendere il calcio davvero globale e questo crea un’opportunità per altri club di progredire. Darà più opportunità a più giocatori in tutto il mondo di competere ai massimi livelli. È vero che il calendario calcistico è impegnativo, ma questa è una competizione che si svolgerà ogni quattro anni e ovviamente il periodo di riposo durante la competizione e dopo sarà rispettato. Il benessere dei giocatori negli ultimi 20 anni è aumentato notevolmente se si considera la prevenzione degli infortuni, il lavoro di recupero, l’alimentazione e i progressi della tecnologia medica. Anche il VAR ha contribuito alla protezione dei giocatori, poiché i giocatori sanno che non possono evitare di fare brutti contrasti che causano infortuni. Vediamo giocatori che ricevono premi mondiali, come Messi, Ronaldo, Benzema, tutti di età superiore ai 35 anni. E non è raro vedere carriere internazionali che durano più di 20 anni. Non molto tempo fa questo non era possibile».

Il nuovo format prevede il coinvolgimento di 32 squadra a partire dal 2025. La fase finale dell’evento sarà negli Stati Uniti, il 13 luglio 2025. Questo, in ottica inglese, significa che la finale si gioca quattro settimane prima dell’inizio della Premier. Nonostante gli elogi di Wenger, diversi commentatori, dal sindacato dei calciatori Fifpro agli allenatori più influenti come Guardiola, hanno criticato l’elevato numero di partite.

