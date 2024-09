Trevisani: «Spalletti a Napoli ha fatto sembrare una buona squadra una squadra di marziani»

A Pressing: «Il Napoli si è scucito lo scudetto il 29 maggio, quando Spalletti ha annunciato che non sarebbe più stato l’allenatore»

Riccardo Trevisani, giornalista e telecronista per Mediaset, è intervenuto a Pressing per commentare la sconfitta al Maradona del Napoli contro l’Inter.

Le parole di Trevisani

«Se un’altra squadra non ha Pavard, Bastoni e De Vrij sentiamo l’allenatore lamentarsi per sei mesi. Invece zitti e pedalare: se non prendi gol a Napoli, senza tutta la difesa titolare, vuol dire che a Inzaghi vanno fatti solo i complimenti. L’Inter gioca benissimo quando ha campo e il Napoli non si è scucito lo scudetto dal petto domenica ma il 29 maggio quando Spalletti ha annunciato che non sarebbe più stato l’allenatore, ha fatto sembrare una buona squadra una squadra di marziani».

Ecco cosa scriveva il Corriere dello Sport all’indomani di Napoli-Inter

Napoli addio scudetto, è la serata d’una sentenza annunciata da un bel po’ (Corsport).

Ecco cosa scrive Antonio Giordano per il Corriere dello Sport.

“Da uno scudetto all’altro, in 90′: e mentre il Napoli sente che il suo gli è già stato strappato via, l’Inter se ne torna in testa, ci pensa, e lascia che la Storia resti un affare privato a due con la Juventus, aspettando magari di capire dove possa arrivare il Milan. È la serata d’una sentenza annunciata da un bel po’. Il Napoli (di Spalletti) non c’è più, era già stato annullato da Garcia. E Mazzarri, tornato nel “suo” stadio dopo dieci anni e mezzo, ci ha provato. Per un tempo o forse un’ora ci ha creduto, poi ha avvertito l’implosione d’una squadra diventata precaria nelle due fasi, smarrita a centrocampo, soffocata dalla solidità dell’Inter, non solo cinica ma talentuosa“.

Moggi sulle critiche del Napoli per la direzione arbitrale di Napoli-Inter

Su Libero:

“Peccato che alla fine, dopo tanto spettacolo, la società abbia inviato il ds Meluso a lamentarsi dell’arbitro, quasi come se fosse stato Massa a condizionare il rendimento del Napoli e non lo stupefacente centrocampo interista a dominare la difesa fragilissima, che non è più all’altezza della passata stagione. Sarebbe stato forse più sportivo elogiare l’avversario, anziché cercare alibi”

ilnapolista © riproduzione riservata