Moggi: Sarebbe stato più sportivo per il Napoli elogiare l’Inter, anziché cercare alibi

Su Libero: Il club ha mandato Meluso a lamentarsi quasi come se fosse stato Massa a condizionare il rendimento del Napoli

Luciano Spalletti nel suo consueto appuntamento su Libero ritorna alla disfatta del Napoli contro l’Inter di domenica sera e sopratutto all’intervento del ds Meluso a fine gara contro l’arbitro Massa che giudica assurdo

“Gli uomini di Mazzarri, autori di una discreta prestazione, avevano idee abbastanza confuse sul come organizzarsi al meglio in campo. Male Osimhen, meglio Kvara, pessimi Natan e Ostigard che hanno reso fragile la linea difensiva, facendo rimpiangere Kim.

Peccato che alla fine, dopo tanto spettacolo, la società abbia inviato il ds Meluso a lamentarsi dell’arbitro, quasi come se fosse stato Massa a condizionare il rendimento del Napoli e non lo stupefacente centrocampo interista a dominare la difesa fragilissima, che non è più all’altezza della passata stagione…Sarebbe stato forse più sportivo elogiare l’avversario, anziché cercare alibi”

Bocciato decisamente Osimhen

“Senza trascurare Osimhen che sembra la controfigura del mattatore che abbiamo conosciuto in passato”

Dopo la sconfitta contro l’Inter di domenica sera il Napoli ha fortemente criticato l’arbitraggio di Massa tramite le parole del suo direttore sportivo Meluso che ai microfoni di Dazn ha spiegato

«Mazzarri non è venuto per evitare dichiarazioni che potevano creare qualche problema. Siamo molto scontenti. L’arbitro Massa e il Var sono incappati in una giornataccia. Il primo gol era fortemente viziato da un fallo su Lobotka che era evidente e meritava intervento immediato dell’arbitro. Il secondo episodio che ci ha visti penalizzati oltre modo è il rigore su Osimhen. Quando ti prendono il tendine d’achille vai giù, questo è un fallo che andava sanzionato. Non facciamo dietrologia, non siamo complottisti, non crediamo che ci siano altri motivi oltre a una brutta giornata».

