Sorteggio Europei: l’Italia con Spagna, Croazia e Albania

Esordirà il 15 di giugno contro l’Albania, a Dortmund.

Ad Amburgo si tengono i sorteggi dei gironi per Euro2024. L’Italia è in quarta fascia insieme alla Serbia e alla Svizzera, le altre tre squadre arriveranno dai play off.

Al sorteggio c’è anche Gianluigi Buffon, che si è presentato dicendo: «In Germania ho vissuto la più grande gioia della mia carriera. Amo questo Paese. Mi aspetto una grande organizzazione con partite incredibili».

Ricapitolando, i gironi sono:

Gruppo A: Germania, Ungheria, Scozia, Svizzera

Gruppo B: Spagna, Albania, Croazia, Italia

Gruppo C: Inghilterra, Danimarca, Slovenia, Serbia

Gruppo D: Francia, Austria, Olanda, vincitrice playoff A

Gruppo E: Belgio, Romania, Slovacchia, vincitrice playoff B

Gruppo F: Portogallo, Turchia, Repubblica Ceca, vincitrice play off C

Ecco com’è andata

Ore 18:26- Inizia il sorteggio

La Germania è già assegnata al girone A. Nell’urna numero 1 insieme alla Germania c’è il Portogallo, la Francia, la Spagna, il Belgio, l’Inghilterra.

Ore 18:31-la Spagna sorteggiata nel gruppo B

Buffon estrae il primo team: la Spagna che va nel gruppo B, nella prima posizione e farà il suo esordio a Berlino

Ore 18.32- Inghilterra

L’Inghilterra va nel Gruppo C, alla quarta posizione. Esordirà il 16 giugno.

Ore 18.33- Francia

La Francia va nel Gruppo D, in quarta posizione. Esordirà a Dusseldorf

Ore 18.34-Belgio

Nel Gruppo E viene sorteggiato il Belgio, nella prima posizione, farà l’esordio a Francoforte.

Ore 18.35-Portogallo

Chiude il Portogallo, nel girone F, in terza posizione.

Nell’urna 2 ci sono Ungheria, Turchia, la Danimarca, l’Albania, l’Austria

Ore 18:36- Ungheria nel gruppo A

L’Ungheria farà parte del gruppo della Germania, in terza posizione.

Ore 18.37- Sorteggiata l’Albania nel gruppo B della Spagna

Sorteggiata in quarta posizione.

Danimarca viene sorteggiata nella seconda posizione del gruppo C dell’Inghilterra

L’Austria nel gruppo D della Francia, in terza posizione. Sarà Austria-Francia all’esordio.

La Romania è nel gruppo E del Belgio, in terza posizione.

La Turchia è nel gruppo F del Portogallo, in prima posizione.

Ore 18:41- inizia il sorteggio della terza urna.

Nella terza urna ci sono Croazia, Slovenia, la Slovacchia, la Repubblica Ceca, la Scozia e l’Olanda.

La Scozia va nel Gruppo A in seconda posizione. La gara inaugurale di Euro2024 sarà Germania-Scozia a Monaco di Baviera.

La Croazia va nel gruppo B, con Spagna e Albania, in seconda posizione.

La Slovenia va nel gruppo C, con Danimarca e Inghilterra, in prima posizione.

L’Olanda è nel gruppo D, con Austria e Francia, in seconda posizione.

La Slovacchia va nel gruppo E, in seconda posizione.

La Repubblica Ceca è nel Girone F con Turchia e Portogallo, in quarta posizione.

Ore 18:46- Inizia il sorteggio della quarta urna.

Nella quarta urna ci sono l’Italia, la Svizzera, la Serbia e tre squadre dai playoff.

La prima squadra estratta è la Svizzera, che sarà nel Gruppo A con Germania Scozia e Ungheria.

L’Italia è nel gruppo B con la Spagna, la Croazia e l’Albania.

La Serbia è nel gruppo C.

La vincitrice del play off A è nel girone D (una tra polonia, Galles, Finlandia)

La vincitrice del play off B è nel girone E, in quarta posizione.

La vincirice del play off C (potrebbe esserci la Georgia) è nel girone F.

ilnapolista © riproduzione riservata