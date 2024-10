Champions, Condò: «Dortmund, Real Sociedad e Barça sono le squadre che le italiane possono affrontare»

A Sky prima del sorteggio. Teotino: «In cima ci sono Real e City. Real Sociedad è a un livello di difficoltà più basso. Barça abbordabile»

Alle 12 il Napoli conoscerà la sua avversaria negli ottavi di Champions League. La squadra di Mazzarri ha staccato il pass dopo la vittoria per 2-0 contro il Braga, posizionandosi al secondo posto del girone C dietro al Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Tra le possibili avversarie del Napoli ci sono Bayern Monaco, Arsenal, Real Sociedad, Borussia Dortmund, Manchester City, Barcellona e Atletico Madrid, tutte teste di serie insieme al Real Madrid che il Napoli non potrà affrontare di nuovo. Qualificate anche Inter, Lazio che per ovvie ragioni non potranno essere le avversarie degli azzurri. Tra le qualificate in seconda fascia anche Copenaghen, Psg, Lipsia e Porto.

Le date delle partite degli ottavi di finale: sono in programma tra il 13-14 e 20-21 febbraio 2024 (gare di andata), 5-6 e 12-13 marzo 2024 (gare di ritorno).

I commenti dei giornalisti Condò e Teotino prima del sorteggio ospiti a Sky Sport 24:

Condò: «Bisogna evitare Manchester City, Bayern Monaco e Real Madrid, solo il Napoli ne può pescare due su tre. Le altre italiane possono pescarle tutte e tre. Dortmund, Real Sociedad e Barcellona sono le squadre che secondo me le italiane possono affrontare. Nella prima fascia sperano di non trovare il Psg e l’Inter fra quelle di seconda fascia».

Teotino: «Real Sociedad è a un livello di difficoltà più bassa rispetto alle altre. Non ha campioni, è sesta in campionato. In cima ci sono Real Madrid e Manchester City. Poi Bayern e Arsenal. L’Arsenal forse gioca il calcio migliore d’Europa però è una squadra molto giovane. Poi ci sono le spagnole, il Barça è abbordabile. Il Dortmund sta facendo bene in Champions ma in campionato ha tanti alti e bassi».

Il Mondiale per Club dipende dal cammino del Napoli in Champions. Due le italiane che andranno: una è l’Inter. L’altra verrà fuori da Juventus e Napoli. Valgono solo i risultati in Champions. La Juve ha 47 punti ma è ferma. Il Napoli ne ha 41. Ogni vittoria vale due punti, il pareggio uno e il passaggio del turno uno. Il Napoli deve fare sei punti per andare al Mondiale per club.

