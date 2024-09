Siviglia, il club si oppone al divieto di trasferta: “è una misura dannosa per calcio e tifosi”

In seguito al suo comunicato, il club spagnolo dichiara di “opporsi a questa misura” . Il Sevilla Fc confida che il divieto di trasferta dei suoi tifosi “è dannoso per i suoi tifosi in particolare e per il calcio in generale, con misure sproporzionate che non sembrano avere una motivazione valida»

Il comunicato della squadra:

“Il Sevilla FC, alla luce delle dichiarazioni del ministro degli Interni del governo francese, Gerald Darmanin, che in un’intervista ha annunciato il divieto ai tifosi del Siviglia di recarsi al Lens per vedere la nostra squadra nell’ultima giornata della fase a gironi del Champions League, tiene a precisare che, ad oggi, non ha ricevuto alcuna comunicazione ufficiale né da parte delle autorità francesi né da parte della Uefa che sostenga una simile scelta estrema, pur comprendendo che il governo francese è determinato ad attuare il provvedimento secondo le parole di il suo portavoce. Vuole quindi trasmettere che:

-Il Siviglia FC è contrario a questa misura poiché ritiene che stia danneggiando i suoi tifosi in particolare e il calcio in generale, con misure sproporzionate che non sembrano giustificate.

-Il Siviglia FC sta adottando misure attraverso il governo spagnolo per cercare di garantire che questa misura di divieto non venga applicata , dal momento che molti tifosi hanno già avuto conferma di voli e viaggi in Francia per vedere la partita contro il Lens.

-Il Siviglia FC ritiene che si stia causando un danno ai suoi tifosi e che si stia creando un pericoloso precedente in termini di movimenti dei tifosi. Allo stesso modo, forniranno loro tutto l’aiuto possibile tramite il collegamento ufficiale del club.

-Invieremo un reclamo formale alla Uefa in merito alla procedura effettuata, senza preavviso e praticamente senza possibilità di opporvisi.

-Infine, il Sevilla FC comunicherà attraverso i suoi media qualsiasi decisione ufficiale presa sia da parte delle autorità francesi che spagnole“.